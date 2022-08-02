Сайт FlightRadar перестал работать. Более 300 тысяч человек наблюдали на нем за самолетом Нэнси Пелоси, возможно, летящем на Тайвань

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Сайт FlightRadar24, отслеживающий перемещения самолетов в реальном времени, перестал открываться у пользователей по всему миру. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownForEveryoneOrJustMe.

Сайт перестал работать на фоне повышенного интереса к полету самолета, на котором может находиться спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В прямом эфире за его маршрутом следили 300 тысяч человек.

Самолет Пелоси вылетел из Куала-Лумпура около 11 утра по Москве. Он направился на восток, а затем, спустя три часа после начала полета, повернул в северном направлении — к Тайваню.

Против поездки Пелоси на Тайвань выступает Китай, который считает де-факто независимый остров своей территорией. Лидер КНР Си Цзиньпин просил президента США Джо Байдена «не играть с огнем» и не допустить поездки Пелоси. В китайских соцсетях появлялись призывы сбить ее самолет, если он влетит в воздушное пространство Тайваня.

Официально Пелоси не подтверждала, но и не опровергала намерение посетить Тайвань.

Полетом, вызвавшим наибольший интерес за всю историю FlightRadar, стал рейс авиакомпании «Победа», на котором политик Алексей Навальный вернулся в Россию в январе 2021 года. За ним наблюдали 490 тысяч человек.