Елена Зеленская выступила перед Конгрессом США. Она рассказала о пострадавших от войны семьях и попросила о поставках оружия
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Первая леди Украины Елена Зеленская выступила перед Конгрессом США. В начале речи она заявила, что является первой супругой зарубежного лидера, которая выступила перед американским Конгрессом.
«Обычно жены президентов занимаются исключительно мирными делами — образованием, правами человека, равными возможностями <…> Но как я могу говорить об этом, когда против моей страны идет неспровоцированная, террористическая война?» — заявила Зеленская.
Супруга Владимира Зеленского показала членам американского парламента фотографии четырехлетней Лизы, погибшей в результате российского обстрела в Виннице; она сообщила, что знала ее, поскольку девочка участвовала в съемках новогоднего ролика. Она рассказала и о нескольких других украинских семьях, пострадавших от российского вторжения.
«Сколько еще семей может быть изуродовано этой войной? Это „голодные игры“ России. Охота на мирных людей в мирных городах Украины», — сказала она.
Поблагодарив США за уже оказанную помощь, Зеленская попросила Конгресс продолжить поставки оружия. «Оружия не для того, чтобы нападать на чужую землю, а для того, чтобы защитить свой дом и право просыпаться в нем живыми», — сказала она.