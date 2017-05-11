шапито

PR-провалы недели: Skittles, Dove и снова United Airlines

Апрель 2017 года выдался богатым на PR-скандалы. У Pepsi не получилось с революционной рекламой, United Airlines выволокли пассажира из самолета, а пресс-секретарь президента CША Шон Спайсер заявил, что Гитлер не применял химическое оружие. Казалось бы, в мае должно стать поспокойнее, но не тут-то было: за первые 10 дней пользователей соцсетей возмутила рекламная кампания Dove. Досталось и United Airlines, которая попыталась восстановить репутацию (ничего не вышло), и Skittles с весьма неоднозначной рекламой ко Дню матери.