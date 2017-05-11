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PR-провалы недели: Skittles, Dove и снова United Airlines
Апрель 2017 года выдался богатым на PR-скандалы. У Pepsi не получилось с революционной рекламой, United Airlines выволокли пассажира из самолета, а пресс-секретарь президента CША Шон Спайсер заявил, что Гитлер не применял химическое оружие. Казалось бы, в мае должно стать поспокойнее, но не тут-то было: за первые 10 дней пользователей соцсетей возмутила рекламная кампания Dove. Досталось и United Airlines, которая попыталась восстановить репутацию (ничего не вышло), и Skittles с весьма неоднозначной рекламой ко Дню матери.
Dove
В рамках рекламной кампании «Настоящие женщины. Настоящая красота» косметический бренд Dove выпустил гели для душа во флаконах разной формы, которые якобы отображают разнообразие женских типов фигур.
Пользователи соцсетей сочли, что такая реклама категоризирует женщин. «Это дико. Я всего лишь хочу купить гель для душа, а не напоминание о том, что мой тип фигуры — „груша“», — рассказала дизайнер интерьеров Джули Дэниель из Вирджинии.
Многие девушки стали шутить о том, какие флакончики и бутылки подходят к их телосложению.
Также в твиттере заметили сходство флаконов с музами из мультфильма «Геркулес».
United Airlines
В 2017 году United Airlines стала худшей авиакомпанией в мире. В марте на рейс United не пустили двух пассажирок в леггинсах. Спустя месяц сотрудники авиакомпании силой сняли мужчину с рейса, чтобы посадить на его место своего сотрудника. В конце апреля на борту компании умер претендент на звание самого большого кролика в мире (United отрицает свою вину в смерти животного и утверждает, что кролик умер в аэропорту после полета).
8 апреля United решила спасти свою репутацию и предложила Картеру Уилкерсону из Невады, который набирал 18 миллионов ретвитов для того, чтобы целый год бесплатно есть наггетсы в Wendyʼs, бесплатный полет в любую точку мира — при условии, что его твит наберет 18 миллионов ретвитов.
9 мая Уилкерсон установил мировой рекорд — он набрал более 3,4 миллионов ретвитов. Представители Wendyʼs заявили, что этого достаточно для бесплатных наггетсов в течение года. United Airlines напомнила Уилкерсону о бесплатном перелете. Согласился ли Уилкерсон на предложение компании, неизвестно.
Пользователи твиттера вспомнили все неприятные инциденты, происходившие на бортах авиакомпании и заверили, что United никогда не сможет восстановить свою репутацию.
Skittles
Самый безобидный провал случился у Skittles. Бренд всегда делает необычные рекламные ролики, но в этот раз перестарался и выпустил видео, которое просто неприятно смотреть. В ролике, приуроченном ко Дню матери (отмечается в США и Европе 14 мая), мать, связанная пуповиной со взрослым сыном, сидит на диване и ест Skittles, а мужчина угадывает вкус драже.
Обновлено: оригинальная реклама была удалена из канала Skittles. На ютьюбе осталась копия ролика:
Пользователи соцсетей назвали рекламу «отвратительной» и «странной». Некоторые предположили, что компания попыталась снять ролик, который мог бы стать мемом.