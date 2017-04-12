шапито
Самые громкие PR-провалы апреля. В одном твите Реклама Pepsi, скандал с United Airlines и заявления пресс-секретаря Трампа о Гитлере
Если вы последние две недели не заходили в интернет или каким-то образом пропустили три очень громких PR-провала, вот вам картинка, демонстрирующая все сразу: пресс-секретарь президента США Шон Спайсер на борту самолета United Airlines сжимает в руках банку Pepsi.
Ничего не понимаете? Сейчас объясним.
Авиакомпания United Airlines 10 апреля сумела переплюнуть российский лоукостер «Победа» — сотрудники United выволокли из самолета пассажира, чтобы посадить на его место своего сотрудника. Полицейские применили силу к 69-летнему доктору, который отказался «добровольно» покидать самолет. Представители United извинились за овербукинг (рейс и вправду был переполнен), а глава компании Оскар Муньос — за необходимость «перераспределить» пассажиров. После критики Муньос признал, что пассажира вывели из самолета силой и извинился еще раз.
Больше остальных на этой неделе отличился пресс-секретарь президента США Шон Спайсер, который заявил, что даже Адольф Гитлер не применял химическое оружие.
«Взять даже такого презренного человека, как Гитлер — и он не опускался до химического оружия», — ответил Спайсер на вопрос о том, изменятся ли отношения Москвы и Дамаска после химической атаки в сирийском Идлибе.
Чуть позже пресс-секретарь пояснил, что Гитлер не использовал газ «против своего народа так же, как Асад». Спайсер уточнил, что не хотел преуменьшать ужасы Холокоста. Вечером 11 апреля он извинился — впервые за время своей работы.