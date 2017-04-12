Самые громкие PR-провалы апреля. В одном твите Реклама Pepsi, скандал с United Airlines и заявления пресс-секретаря Трампа о Гитлере

«Взять даже такого презренного человека, как Гитлер — и он не опускался до химического оружия», — ответил Спайсер на вопрос о том, изменятся ли отношения Москвы и Дамаска после химической атаки в сирийском Идлибе.

Чуть позже пресс-секретарь пояснил, что Гитлер не использовал газ «против своего народа так же, как Асад». Спайсер уточнил, что не хотел преуменьшать ужасы Холокоста. Вечером 11 апреля он извинился — впервые за время своей работы.