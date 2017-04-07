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Мир глазами компании Pepsi Как пародируют неудачную рекламу газировки с Кендалл Дженнер

Компания PepsiCo 3 апреля выпустила рекламу газировки Pepsi Max c моделью Кендалл Дженнер в главной роли. По сюжету, героиня Дженнер возглавляет акцию протеста и задабривает полицейского, стоящего в оцеплении, банкой Pepsi. PepsiCo заявила, что герои ролика олицетворяют призыв «жить сегодняшним днем». Ролик раскритиковали как пользователи социальных сетей, так и активисты. 5 апреля компания удалила рекламу и извинилась перед Дженнер за то, что «поставила ее в такое положение». Тем временем в интернете стали появляться пародии, высмеивающие рекламный ролик и, в особенности, его финал.