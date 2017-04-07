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Мир глазами компании Pepsi Как пародируют неудачную рекламу газировки с Кендалл Дженнер
Компания PepsiCo 3 апреля выпустила рекламу газировки Pepsi Max c моделью Кендалл Дженнер в главной роли. По сюжету, героиня Дженнер возглавляет акцию протеста и задабривает полицейского, стоящего в оцеплении, банкой Pepsi. PepsiCo заявила, что герои ролика олицетворяют призыв «жить сегодняшним днем». Ролик раскритиковали как пользователи социальных сетей, так и активисты. 5 апреля компания удалила рекламу и извинилась перед Дженнер за то, что «поставила ее в такое положение». Тем временем в интернете стали появляться пародии, высмеивающие рекламный ролик и, в особенности, его финал.
Это оригинальный рекламный ролик, который подвергся критике за эксплуатацию темы протестных акций. На видео все радуются и, по мнению Pepsi, показывают, что значит «жить безгранично, раскованно и без комплексов».
Vice выпустил пародийный ролик «Мир глазами компании Pepsi». В нем газировка спасает мир от глобального потепления и решает палестино-израильский конфликт. Авторы видео также представили, как могла бы выглядеть встреча представителей компании и рекламщиков, когда они придумывали ролик.
Другой популярный вид пародий — мэшап кадров из рекламы и видео настоящих акций протеста.
Как говорится, почувствуйте разницу.
Автор этого видео совместил кадры из ролика Pepsi и клипа Джей Зи и Канье Уэста на песню «No Church In The Wild». И у рэперов протесты изображены куда реалистичнее.
Некоторые пытаются повторить финал ролика в жизни. Житель Портленда выдал себя за бывшего сотрудника издания Boston Herald и попал на заседание городского совета. На мероприятии молодой человек спросил мэра об акциях протеста и поднес ему банку Pepsi. Охрана вывела псевдожурналиста из зала и попросила больше так не делать.