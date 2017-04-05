Кендалл Дженнер возглавляет революцию Все ненавидят новую рекламу Pepsi. Что с ней не так?
3 апреля компания PepsiCo выпустила рекламу газировки Pepsi Max. Видео стало частью рекламной кампании «Жить сегодняшним днем». В ролике снялась Кендалл Дженнер — младшая сестра Ким Кардашьян. Она сыграла модель, которая становится лидером протестной акции. Реклама вызывала много шума: пользователи соцсетей сочли ее нелепой, а создателей ролика назвали людьми, живущими в параллельной реальности. Активисты усмотрели в видео плагиат — финальный кадр рекламы похож на фотографию с протестов Black Lives Matter в Батон-Руж (штат Луизиана). «Медуза» рассказывает, что не так с новым роликом.
По сюжету Кендалл Дженнер участвует в фотосессии, пока мимо проходят колонны протестующих молодых людей разных национальностей и вероисповедания. Они несут пацифистские плакаты, играют на музыкальных инструментах и танцуют.
Героиня Дженнер сомневается, но под конец ролика срывает с себя парик и присоединяется к активистам. По пути она берет банку Pepsi, подходит к полицейским, которые стоят в ряд и, видимо, не пропускают толпу, и отдает одному из них газировку. Полицейский открывает банку, делает глоток и добродушно кивает головой своему коллеге. Активисты начинают прыгать и радоваться, а затем уходят дружной колонной. Акция протеста завершается.
Неудивительно, что ролик так возмутил пользователей соцсетей. Pepsi попыталась сыграть на актуальных проблемах и событиях, но на выходе получилась поверхностная картинка с посылом «для успешной революции нам нужна Кендалл Дженнер и банка Pepsi».
Помимо Дженнер в ролике появляются еще два героя — виолончелист и фотограф-мусульманка. Так же, как и главная героиня, они присоединяются к протесту только тогда, когда под их окнами проходит толпа.
Главная претензия, предъявляемая к рекламе, звучит так: никто не ведет себя на акциях протеста таким образом, как это показано в ролике. Больше всех утопично-сказочной версией митинга Pepsi недовольны жители США. «Наконец что-то смогло объединить Америку. 100% населения ненавидят эту рекламу Pepsi», — считают американцы.
Пользователи твиттера не только критикуют ролик, но и иронизируют по поводу невероятных свойств газировки, которая способна задобрить любого полицейского, а также представляют, что может появиться в следующей рекламной кампании Pepsi.
Director: "You, young urban gentleman with the interesting hair. Please come dap Miss Jenner's Pepsi can. Make it authentic." pic.twitter.com/uGJj5RWZEP— Olivia A. Cole (@RantingOwl) April 4, 2017
"Now just wait one second officers.— Philip Lewis (@Phil_Lewis_) April 5, 2017
I have a Pepsi." pic.twitter.com/NW0sddKOOI
Pepsi. pic.twitter.com/VCkWSXIvTh— Christopher Ingraham (@_cingraham) April 4, 2017
I hear @pepsi is already working on their next ad campaign. pic.twitter.com/GaOOvllQLb— Godfrey Elfwick (@GodfreyElfwick) April 4, 2017
"Kendall please! Give him a Pepsi!" pic.twitter.com/IntFNmCpTr— Zito (@_Zeets) April 4, 2017
В России рекламу тоже обсуждают. На фоне митингов 26 марта она выглядит еще более абсурдно.
Когда предложил ментам холодную баночку пепси. pic.twitter.com/oxryCExGYW— Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) April 5, 2017
@KermlinRussia @AlionaKot Ждем наш аналог, где после того как Омоновец делает глоток пепси он и его товарищи улыбаясь идут бить стариков и женщин дубинками— СынДомДерево (@AtomicBump) April 5, 2017
@KermlinRussia блин мне чтобы откупиться от ментов 26ого надо было всего лишь баночку пепси предложить? эх— ; (@chasingkitties) April 5, 2017
посмотрел рекламный ролик пепси, в котором кендалл дженнер возглавила революцию; господи, за что— васильченко (@apthq) April 5, 2017
Pepsi заявила, что в этой рекламе представители разных слоев общества объединяются «в духе согласия». По словам представителей компании, герои ролика олицетворяют призыв «жить сегодняшним днем», а также показывают, что значит «жить безгранично, раскованно и без комплексов». В компании добавили, что считают посыл, заложенный в этом ролике, очень важным.