Кендалл Дженнер возглавляет революцию Все ненавидят новую рекламу Pepsi. Что с ней не так?

3 апреля компания PepsiCo выпустила рекламу газировки Pepsi Max. Видео стало частью рекламной кампании «Жить сегодняшним днем». В ролике снялась Кендалл Дженнер — младшая сестра Ким Кардашьян. Она сыграла модель, которая становится лидером протестной акции. Реклама вызывала много шума: пользователи соцсетей сочли ее нелепой, а создателей ролика назвали людьми, живущими в параллельной реальности. Активисты усмотрели в видео плагиат — финальный кадр рекламы похож на фотографию с протестов Black Lives Matter в Батон-Руж (штат Луизиана). «Медуза» рассказывает, что не так с новым роликом.

По сюжету Кендалл Дженнер участвует в фотосессии, пока мимо проходят колонны протестующих молодых людей разных национальностей и вероисповедания. Они несут пацифистские плакаты, играют на музыкальных инструментах и танцуют.

Героиня Дженнер сомневается, но под конец ролика срывает с себя парик и присоединяется к активистам. По пути она берет банку Pepsi, подходит к полицейским, которые стоят в ряд и, видимо, не пропускают толпу, и отдает одному из них газировку. Полицейский открывает банку, делает глоток и добродушно кивает головой своему коллеге. Активисты начинают прыгать и радоваться, а затем уходят дружной колонной. Акция протеста завершается.

Pepsi MAX «Live For Now Moments Anthem» feat. «Lions» by Skip Marley Pepsi Max

Неудивительно, что ролик так возмутил пользователей соцсетей. Pepsi попыталась сыграть на актуальных проблемах и событиях, но на выходе получилась поверхностная картинка с посылом «для успешной революции нам нужна Кендалл Дженнер и банка Pepsi».

Помимо Дженнер в ролике появляются еще два героя — виолончелист и фотограф-мусульманка. Так же, как и главная героиня, они присоединяются к протесту только тогда, когда под их окнами проходит толпа.

Главная претензия, предъявляемая к рекламе, звучит так: никто не ведет себя на акциях протеста таким образом, как это показано в ролике. Больше всех утопично-сказочной версией митинга Pepsi недовольны жители США. «Наконец что-то смогло объединить Америку. 100% населения ненавидят эту рекламу Pepsi», — считают американцы.

Пользователи твиттера не только критикуют ролик, но и иронизируют по поводу невероятных свойств газировки, которая способна задобрить любого полицейского, а также представляют, что может появиться в следующей рекламной кампании Pepsi.

Director: "You, young urban gentleman with the interesting hair. Please come dap Miss Jenner's Pepsi can. Make it authentic." pic.twitter.com/uGJj5RWZEP — Olivia A. Cole (@RantingOwl) April 4, 2017

"Now just wait one second officers.



I have a Pepsi." pic.twitter.com/NW0sddKOOI — Philip Lewis (@Phil_Lewis_) April 5, 2017

I hear @pepsi is already working on their next ad campaign. pic.twitter.com/GaOOvllQLb — Godfrey Elfwick (@GodfreyElfwick) April 4, 2017

В России рекламу тоже обсуждают. На фоне митингов 26 марта она выглядит еще более абсурдно.

Когда предложил ментам холодную баночку пепси. pic.twitter.com/oxryCExGYW — Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) April 5, 2017

@KermlinRussia @AlionaKot Ждем наш аналог, где после того как Омоновец делает глоток пепси он и его товарищи улыбаясь идут бить стариков и женщин дубинками — СынДомДерево (@AtomicBump) April 5, 2017

@KermlinRussia блин мне чтобы откупиться от ментов 26ого надо было всего лишь баночку пепси предложить? эх — ; (@chasingkitties) April 5, 2017

посмотрел рекламный ролик пепси, в котором кендалл дженнер возглавила революцию; господи, за что — васильченко (@apthq) April 5, 2017

Pepsi заявила, что в этой рекламе представители разных слоев общества объединяются «в духе согласия». По словам представителей компании, герои ролика олицетворяют призыв «жить сегодняшним днем», а также показывают, что значит «жить безгранично, раскованно и без комплексов». В компании добавили, что считают посыл, заложенный в этом ролике, очень важным.