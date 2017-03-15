Российского волейболиста высадили из самолета «Победы». При росте 2,15 метра он не уместился в кресле

Волейболиста клуба «Факел» из Нового Уренгоя Александра Кимерова высадили из самолета компании «Победа» из-за того, что он не поместился на своем месте. Об инциденте сообщил в своем фейсбуке журналист Петр Кондаков.

«Ситуация анекдотичная — парень с ростом 215 см банально не поместился на месте, которое было у него в посадочном талоне, и сел на свободное место в проходе (или поменялся с кем-то, точно не знаю)», — написал Кондаков.

Стюардессе, по словам Кондакова, не понравилось, что волейболист вытянул ноги в проход. На борт был вызван наряд полиции, который высадил спортсмена с самолета.