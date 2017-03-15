Российского волейболиста высадили из самолета «Победы». При росте 2,15 метра он не уместился в кресле
Волейболиста клуба «Факел» из Нового Уренгоя Александра Кимерова высадили из самолета компании «Победа» из-за того, что он не поместился на своем месте. Об инциденте сообщил в своем фейсбуке журналист Петр Кондаков.
«Ситуация анекдотичная — парень с ростом 215 см банально не поместился на месте, которое было у него в посадочном талоне, и сел на свободное место в проходе (или поменялся с кем-то, точно не знаю)», — написал Кондаков.
Стюардессе, по словам Кондакова, не понравилось, что волейболист вытянул ноги в проход. На борт был вызван наряд полиции, который высадил спортсмена с самолета.
Игрока "Факела" Александра Кимерова ссадили с самолета с рейса "Победы" из Самары. Ситуация анекдотичная - парень с ростом 215 см банально не поместился на месте, которое было у него в посадочном талоне, и сел на свободное место в проходе (или поменялся с кем-то, точно не знаю). Все мы знаем о правилах "Победы", и в целом считаю, что если компания установила их, то нарушать их не стоит. И тем не менее, представители порядка явно по-хамски себя ведут. Неужели данную ситуацию компания никак не может разрулить цивильно? Но! Куда клуб-то смотрел? Выбрать место в салоне при бронировании рейса стоит 149 рублей. Ребята, ну это смешно просто... UPD: Цена вопроса оказалась 999 рублей. А стюардессе не понравились ноги, которые парень вытянул в проход. Ну жесть же, ну..Опубликовано Petr Kondakov 14 марта 2017 г.