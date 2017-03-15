Российского волейболиста высадили из самолета «Победы». При росте 2,15 метра он не уместился в кресле

Петр Кондаков
09:06, 15 марта 2017
Надежный источник

Волейболиста клуба «Факел» из Нового Уренгоя Александра Кимерова высадили из самолета компании «Победа» из-за того, что он не поместился на своем месте. Об инциденте сообщил в своем фейсбуке журналист Петр Кондаков.

«Ситуация анекдотичная — парень с ростом 215 см банально не поместился на месте, которое было у него в посадочном талоне, и сел на свободное место в проходе (или поменялся с кем-то, точно не знаю)», — написал Кондаков.

Стюардессе, по словам Кондакова, не понравилось, что волейболист вытянул ноги в проход. На борт был вызван наряд полиции, который высадил спортсмена с самолета.

Игрока "Факела" Александра Кимерова ссадили с самолета с рейса "Победы" из Самары. Ситуация анекдотичная - парень с ростом 215 см банально не поместился на месте, которое было у него в посадочном талоне, и сел на свободное место в проходе (или поменялся с кем-то, точно не знаю). Все мы знаем о правилах "Победы", и в целом считаю, что если компания установила их, то нарушать их не стоит. И тем не менее, представители порядка явно по-хамски себя ведут. Неужели данную ситуацию компания никак не может разрулить цивильно? Но! Куда клуб-то смотрел? Выбрать место в салоне при бронировании рейса стоит 149 рублей. Ребята, ну это смешно просто... UPD: Цена вопроса оказалась 999 рублей. А стюардессе не понравились ноги, которые парень вытянул в проход. Ну жесть же, ну..

Опубликовано Petr Kondakov 14 марта 2017 г.
В правилах перевозки, опубликованным на сайте «Победы», указано, что «самовольное изменение мест на борту воздушного судна не допускается, пассажиры во время полета должны находиться на назначенных им местах, указанных в посадочных талонах».
Авиакомпания за отдельную плату предлагает забронировать места в салоне с увеличенным пространством для ног. Стоимость такой услуги составляет 599 рублей при покупке билета или 999 рублей при оплате непосредственно в аэропорту.

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