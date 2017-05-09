Американец установил рекорд по ретвитам ради бесплатных наггетсов. Да, он сделал это!

Картер Уилкерсон из штата Невада установил новый рекорд по ретвитам и теперь год будет есть бесплатные наггетсы в сети Wendyʼs.

6 апреля Уилкерсон спросил в твитере у Wendyʼs, сколько ретвитов должен набрать его пост, чтобы получать бесплатные наггетсы в течение года. Представители Wendyʼs ответили, что необходимо 18 миллионов ретвитов.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3 — Carter Wilkerson (@carterjwm) April 6, 2017

Задача, поставленная Wendyʼs перед Уилкерсоном, фактически была невыполнимой. Рекорд по ретвитам на тот момент принадлежал снимку с церемонии вручения «Оскара», набравшему с марта 2014 года 3,3 миллиона ретвитов.

Однако Уилкерсон не стал отчаиваться и призвал пользователей твитера помочь ему выполнить условие Wendyʼs.

18 миллионов ретвитов сообщение Уилкерсона (пока) не набрало, однако установило новый рекорд популярности. Постом поделились по состоянию на 18:00 мск 9 мая 3,4 миллиона человек.

Wendyʼs сообщила Уилкерсону, что рекорда достаточно для того, чтобы он год получал бесплатные наггетсы.