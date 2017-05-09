шапито

Американец установил рекорд по ретвитам ради бесплатных наггетсов. Да, он сделал это!

Meduza
15:12, 9 мая 2017
Надежный источник

Картер Уилкерсон из штата Невада установил новый рекорд по ретвитам и теперь год будет есть бесплатные наггетсы в сети Wendyʼs.

6 апреля Уилкерсон спросил в твитере у Wendyʼs, сколько ретвитов должен набрать его пост, чтобы получать бесплатные наггетсы в течение года. Представители Wendyʼs ответили, что необходимо 18 миллионов ретвитов.

Помогите мне, пожалуйста. Человеку нужны его наггетсы

Задача, поставленная Wendyʼs перед Уилкерсоном, фактически была невыполнимой. Рекорд по ретвитам на тот момент принадлежал снимку с церемонии вручения «Оскара», набравшему с марта 2014 года 3,3 миллиона ретвитов.

Однако Уилкерсон не стал отчаиваться и призвал пользователей твитера помочь ему выполнить условие Wendyʼs.

18 миллионов ретвитов сообщение Уилкерсона (пока) не набрало, однако установило новый рекорд популярности. Постом поделились по состоянию на 18:00 мск 9 мая 3,4 миллиона человек.

Wendyʼs сообщила Уилкерсону, что рекорда достаточно для того, чтобы он год получал бесплатные наггетсы.

Он их получит

Читайте также

Фото в анонсе: Wendyʼs‏ / Twitter

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Фото в анонсе: Wendyʼs‏ / Twitter