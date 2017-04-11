Пакеты-«маечки» и работающий водопровод: что еще можно попросить за ретвиты (кроме наггетсов)

Житель города Рино (штат Невада) Картер Уилкерсон начиная с 7 апреля пытается набрать 18 миллионов ретвитов ради бесплатных наггетсов в Wendyʼs — такое условие поставили представители сети. За 5 дней молодому человеку удалось набрать почти 2,5 миллиона ретвитов. Его поддержали не только обычные пользователи, но и крупные компании — Apple, Google и Microsoft.

Примером Уилкерсона вдохновились в России, Украине и Белоруссии. Пользователи пишут компаниям и рассчитывают что-то получить, набирая ретвиты. Однако, это не так просто. Например, в KFC посоветовали приходить с друзьями в их заведения, а не набирать ретвиты.

окей @kfc и @kfcrussia, раз уж пошла такая тема, сколько мне нужно набрать ретвитов чтобы до конца жизни бесплатно есть куриные крылышки? — fucking young (@vovagovorov) April 11, 2017

Производитель ноутбуков Acer оказался щедрее — для бесплатного ноутбука нужно набрать всего лишь 50 тысяч ретвитов. Пока пользователь @ARTxRJK набрал 8 ретвитов.

Сеть фастфуда «Теремок» согласилась выдавать в течение месяца бесплатные блины, если москвич наберет 50 тысяч ретвитов. Однако сеть заподозрили в спланированной рекламной кампании.

Ребята, всего-то 50к! Помогите Мите получить заветные блинцы pic.twitter.com/PyEv2tN7M0 — юный продаван (@mitko_schmitko) April 7, 2017

В Туле таким образом пытаются обратить внимание на проблему с водопроводом.

@tularegion71 сколько мне нужно собрать ретвитов, чтобы дома холодная вода была с нормальным напором хотя бы 12 часов в сутки? — Медиаполиция (@forteGRom) April 10, 2017

Остальные пользователи иронизируют и просят закрыть сессию, списать кредит или выдавать бесплатные пакеты-«маечки» в гастрономе.

@privatbankua скажите, сколько мне нужно собрать ретвитов, чтобы кредит был списан? — Супернинтендо (@lactobacteria) April 11, 2017

окей, сколько ретвитов нужно собрать, чтобы Милонов сложил с себя депутатские полномочия @dumagovru ? — יש את הבחורה לא שם (@a_lants) April 10, 2017

Дорогой @gastronom18 , сколько мне нужно набрать ретвитов, чтобы год бесплатно получать пакет-маечку при каждой покупке? — Малюк (@MalyukVadim) April 10, 2017

Наггетсы от Wendyʼs меня мало интересуют.@csu76 , сколько ретвитов мне нужно набрать, чтобы закрыть сессию? — Король Госдепа (@Darris_sey) April 10, 2017

йоу @MedvedevRussia, сколько ретвитов надо, чтоб по достижении пенсионного возраста получать пенсию всю оставшуюся жизнь? — улитка-социопат (@a_nikolaenkov) April 11, 2017

По примеру #NuggsForCarter.

Окей, @BSU_official. Сколько нужно собрать ретвитов, чтобы я мог не писать диплом? — jøris (@Yegzzy) April 11, 2017

поесть я и сам могу намутить. поставим вопрос так: @bank_of_russia , сколько ретвитов нужно, чтобы до конца года получать бесплатные рубли? — гипермаслина (@SimonKostin) April 10, 2017