Пакеты-«маечки» и работающий водопровод: что еще можно попросить за ретвиты (кроме наггетсов)
Житель города Рино (штат Невада) Картер Уилкерсон начиная с 7 апреля пытается набрать 18 миллионов ретвитов ради бесплатных наггетсов в Wendyʼs — такое условие поставили представители сети. За 5 дней молодому человеку удалось набрать почти 2,5 миллиона ретвитов. Его поддержали не только обычные пользователи, но и крупные компании — Apple, Google и Microsoft.
Примером Уилкерсона вдохновились в России, Украине и Белоруссии. Пользователи пишут компаниям и рассчитывают что-то получить, набирая ретвиты. Однако, это не так просто. Например, в KFC посоветовали приходить с друзьями в их заведения, а не набирать ретвиты.
окей @kfc и @kfcrussia, раз уж пошла такая тема, сколько мне нужно набрать ретвитов чтобы до конца жизни бесплатно есть куриные крылышки?— fucking young (@vovagovorov) April 11, 2017
Производитель ноутбуков Acer оказался щедрее — для бесплатного ноутбука нужно набрать всего лишь 50 тысяч ретвитов. Пока пользователь @ARTxRJK набрал 8 ретвитов.
@artxrjk 50 001, дерзайте;)— Acer в России (@AcerRu) April 11, 2017
Сеть фастфуда «Теремок» согласилась выдавать в течение месяца бесплатные блины, если москвич наберет 50 тысяч ретвитов. Однако сеть заподозрили в спланированной рекламной кампании.
Ребята, всего-то 50к! Помогите Мите получить заветные блинцы pic.twitter.com/PyEv2tN7M0— юный продаван (@mitko_schmitko) April 7, 2017
В Туле таким образом пытаются обратить внимание на проблему с водопроводом.
@tularegion71 сколько мне нужно собрать ретвитов, чтобы дома холодная вода была с нормальным напором хотя бы 12 часов в сутки?— Медиаполиция (@forteGRom) April 10, 2017
Остальные пользователи иронизируют и просят закрыть сессию, списать кредит или выдавать бесплатные пакеты-«маечки» в гастрономе.
@privatbankua скажите, сколько мне нужно собрать ретвитов, чтобы кредит был списан?— Супернинтендо (@lactobacteria) April 11, 2017
окей, сколько ретвитов нужно собрать, чтобы Милонов сложил с себя депутатские полномочия @dumagovru ?— יש את הבחורה לא שם (@a_lants) April 10, 2017
Дорогой @gastronom18 , сколько мне нужно набрать ретвитов, чтобы год бесплатно получать пакет-маечку при каждой покупке?— Малюк (@MalyukVadim) April 10, 2017
Наггетсы от Wendyʼs меня мало интересуют.@csu76 , сколько ретвитов мне нужно набрать, чтобы закрыть сессию?— Король Госдепа (@Darris_sey) April 10, 2017
йоу @MedvedevRussia, сколько ретвитов надо, чтоб по достижении пенсионного возраста получать пенсию всю оставшуюся жизнь?— улитка-социопат (@a_nikolaenkov) April 11, 2017
По примеру #NuggsForCarter.— jøris (@Yegzzy) April 11, 2017
Окей, @BSU_official. Сколько нужно собрать ретвитов, чтобы я мог не писать диплом?
поесть я и сам могу намутить. поставим вопрос так: @bank_of_russia , сколько ретвитов нужно, чтобы до конца года получать бесплатные рубли?— гипермаслина (@SimonKostin) April 10, 2017
Эй, @roscomnadzor, сколько ретвитов мне нужно собрать, чтобы целый год вы не закрывали мои любимые сайты с бесплатными торрентами?— Никита Пёс (@nikitapyos) April 10, 2017
Фото в анонсе: Natalie Board / Shutterstock.com