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Пакеты-«маечки» и работающий водопровод: что еще можно попросить за ретвиты (кроме наггетсов)

Meduza
13:54, 11 апреля 2017

Житель города Рино (штат Невада) Картер Уилкерсон начиная с 7 апреля пытается набрать 18 миллионов ретвитов ради бесплатных наггетсов в Wendyʼs — такое условие поставили представители сети. За 5 дней молодому человеку удалось набрать почти 2,5 миллиона ретвитов. Его поддержали не только обычные пользователи, но и крупные компании — Apple, Google и Microsoft.

Примером Уилкерсона вдохновились в России, Украине и Белоруссии. Пользователи пишут компаниям и рассчитывают что-то получить, набирая ретвиты. Однако, это не так просто. Например, в KFC посоветовали приходить с друзьями в их заведения, а не набирать ретвиты.

Производитель ноутбуков Acer оказался щедрее — для бесплатного ноутбука нужно набрать всего лишь 50 тысяч ретвитов. Пока пользователь @ARTxRJK набрал 8 ретвитов.

Сеть фастфуда «Теремок» согласилась выдавать в течение месяца бесплатные блины, если москвич наберет 50 тысяч ретвитов. Однако сеть заподозрили в спланированной рекламной кампании.

В Туле таким образом пытаются обратить внимание на проблему с водопроводом.

Остальные пользователи иронизируют и просят закрыть сессию, списать кредит или выдавать бесплатные пакеты-«маечки» в гастрономе.

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Фото в анонсе: Natalie Board / Shutterstock.com

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Фото в анонсе: Natalie Board / Shutterstock.com