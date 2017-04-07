Американец набрал 850 тысяч ретвитов ради бесплатных наггетсов (но нужно еще)
Житель города Рино (штат Невада) Картер Уилкерсон любит куриные наггетсы. Причем так сильно, что он решился спросить в твиттере у сети фастфуда Wendyʼs, что ему нужно сделать, чтобы получить право год есть наггетсы бесплатно.
Yo @Wendys how many retweets for a year of free chicken nuggets?— Carter Wilkerson (@carterjwm) April 6, 2017
И представители сети ответили! Правда, дали ему очень сложное задание — набрать 18 миллионов ретвитов.
@carterjwm 18 Million— Wendy's (@Wendys) April 6, 2017
Это очень много. У самого популярного твита современности всего три миллиона ретвитов.
If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) March 3, 2014
Но Уилкерсон не стал отступать. Он ответил Wendyʼs «считайте, уже сделано», после чего попросил пользователей твиттера помочь исполнить мечту. И собрал за полтора дня 855 тысяч ретвитов.
HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3— Carter Wilkerson (@carterjwm) April 6, 2017
До 18 миллионов еще далеко, но твит любителя наггетсов продолжает расходиться по Сети — не исключено, что в конце концов Уилкерсон побьет мировой рекорд и будет весь год питаться в Wendyʼs.
@hellxxn @carterjwm Honestly has gotten way more RTs than we expected.— Wendy's (@Wendys) April 6, 2017
Фото: Wendyʼs