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Американец набрал 850 тысяч ретвитов ради бесплатных наггетсов (но нужно еще)

Meduza
10:25, 7 апреля 2017

Житель города Рино (штат Невада) Картер Уилкерсон любит куриные наггетсы. Причем так сильно, что он решился спросить в твиттере у сети фастфуда Wendyʼs, что ему нужно сделать, чтобы получить право год есть наггетсы бесплатно.

«Эй, Wendyʼs. Сколько ретвитов нужно, чтобы год есть наггетсы бесплатно?»

И представители сети ответили! Правда, дали ему очень сложное задание — набрать 18 миллионов ретвитов.

Это очень много. У самого популярного твита современности всего три миллиона ретвитов.

Но Уилкерсон не стал отступать. Он ответил Wendyʼs «считайте, уже сделано», после чего попросил пользователей твиттера помочь исполнить мечту. И собрал за полтора дня 855 тысяч ретвитов.

До 18 миллионов еще далеко, но твит любителя наггетсов продолжает расходиться по Сети — не исключено, что в конце концов Уилкерсон побьет мировой рекорд и будет весь год питаться в Wendyʼs.

«Если честно, он получил гораздо больше ретвитов, чем мы ожидали»

Фото: Wendyʼs

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Фото: Wendyʼs

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