Американец набрал 850 тысяч ретвитов ради бесплатных наггетсов (но нужно еще)

Житель города Рино (штат Невада) Картер Уилкерсон любит куриные наггетсы. Причем так сильно, что он решился спросить в твиттере у сети фастфуда Wendyʼs, что ему нужно сделать, чтобы получить право год есть наггетсы бесплатно.

Yo @Wendys how many retweets for a year of free chicken nuggets? — Carter Wilkerson (@carterjwm) April 6, 2017

И представители сети ответили! Правда, дали ему очень сложное задание — набрать 18 миллионов ретвитов.

Это очень много. У самого популярного твита современности всего три миллиона ретвитов.

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) March 3, 2014

Но Уилкерсон не стал отступать. Он ответил Wendyʼs «считайте, уже сделано», после чего попросил пользователей твиттера помочь исполнить мечту. И собрал за полтора дня 855 тысяч ретвитов.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3 — Carter Wilkerson (@carterjwm) April 6, 2017

До 18 миллионов еще далеко, но твит любителя наггетсов продолжает расходиться по Сети — не исключено, что в конце концов Уилкерсон побьет мировой рекорд и будет весь год питаться в Wendyʼs.