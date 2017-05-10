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Skittles выпустил рекламу ко Дню матери. В ней взрослый сын связан с матерью пуповиной (выглядит ужасно!)

Meduza
09:15, 10 мая 2017

Skittles выпустил рекламный ролик ко Дню матери, который отмечается в США и Европе 14 мая. В ролике взрослый сын и мать, связанные пуповиной, сидят на диване. Женщина ест Skittles, а сын угадывает вкус драже.

Skittles | «Umbilical» | Motherʼs Day Commercial (:30)
SKITTLESbrand

Пользователи соцсетей назвали рекламу «отвратительной» и предположили, что рекламщики Skittles попытались сделать ролик, который мог бы стать мемом.

«Кто-то придумал эту идею, озвучил ее своим начальникам, и они такие „звучит как отличная реклама!“ Серьезно, что это за ад?», — написал один из пользователей.

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