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Худший месяц в истории Роскомнадзора: у вас интернет разваливается
Судя по новостям конца мая и июня, Роскомнадзор — самое проблемное (и вероятно, несчастное) российское федеральное ведомство. Его сотрудников и руководителей преследуют неприятности: в реестре запрещенных сайтов обнаружена «дыра», в России по ошибке блокируется Google, а Павел Дуров обвиняет Роскомнадзор в «саботаже государственных интересов». Реакция Роскомнадзора на эти печальные события оказалась несвоевременной и странной. «Медуза» перечисляет, что произошло с ведомством за последний месяц.
Роскомнадзор против ВИЧ-профилактики
18 мая на сайте Роскомнадзора появилась экспертиза по поводу серии семинаров «Базовые знания по профилактике ВИЧ-инфекции» — их проводит в Челябинске муниципальный центр «Компас». Эксперты из организации «Российское родительское сопротивление» пришли к выводу, что семинар направлен «на уничтожение детства»: «Легитимация беспорядочных половых связей, транслируемая в… программе, направлена на разрушение семейных ценностей». По мнению экспертов, «речи о любви в семинаре вообще нет, то есть фактически лектор допускает внебрачные отношения, лишь бы они были „защищенные“».
По закону в течение 15 дней после получения экспертизы Роскомнадзор должен был вынести предписание об устранении нарушений. Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил «Медузе», что не разбирался в теме, и отказался ее комментировать. Заключение экспертов в итоге не повлияло на работу «Компаса». «У Роскомнадзора нет полномочий влиять на нашу деятельность [по проведению семинаров], — сказала „Медузе“ директор центра Мария Артемьева. — Они делали экспертизу по обращению частного лица. Видимо, они просто их не читают и сразу вывешивают на сайт».
Роскомнадзор против интернета
4 июня некоторые российские пользователи интернета обнаружили, что у них не открываются многие популярные сайты, в том числе «Википедия», интернет-кинотеатр ivi.ru, TJournal, «Медуза» и другие. Проблема возникла из-за «дыры» в системе блокировок Роскомнадзора. Владелец любого оказавшегося в «черном списке» ресурса фактически мог заблокировать для значительного числа пользователей абсолютно любой сайт. Ведомство эту ситуацию не комментировало, при этом направило провайдерам так называемый «белый список» — перечень сайтов, доступ к которым «рекомендуется не ограничивать». В него, в частности, вошли правительственные ресурсы, популярные социальные сети и несколько сайтов СМИ (например, «Российская газета» и «Лента.ру»). Некоторым операторам через несколько дней Роскомандзор разослал письмо об отмене «белых списков».
Роскомнадзор против росийских банков
9 июня у Сбербанка на непродолжительное время перестали работать платежные терминалы; проблемы с оплатой появились и у владельцев карт других кредитных учреждений. Затем начались сложности с оплатой по картам в интернете. Что именно оказалось причиной сбоя в терминалах, неизвестно — однако в интернете не получалось платить из-за того, что злоумышленники воспользовались той самой «дырой» в реестре Роскомнадзора. В ведомстве информацию об атаках отрицали — и пообещали вместе с МВД найти тех, кто распространил соответствующие сведения. 10 июня стало известно, что ведомство неофициально потребовало от провайдеров несколько дней осуществлять блокировку только по IP-адресу. Эти меры помогли ликвидировать «дыру», но позволили сайтам из «черного списка» возможность уходить от блокировки. В результате на территории России до 16 июня оказался доступен, например, торрент-трекер rutracker.org.
15 июня глава ведомства Александр Жаров наконец прокомментировал проблему с «дырой» в инфраструктуре. Он заявил, что она «сильно преувеличена».
Роскомнадзор против сотрудников ФБК
Одновременно с признанием «сильно преувеличенной» проблемы Роскомнадзор заявил, что «дырами» в реестре воспользовались активисты Фонда борьбы с коррупцией Александр Литреев и Владислав Здольников. Те ответили, что отношения к ошибочным блокировкам не имеют, и более того — сами неоднократно указывали на существование уязвимости в своих телеграм-каналах. В тот же день Здольников уехал в Киев. «Пока хотим выждать некоторое время, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация вокруг жалобы Роскомнадзора в МВД», — объяснил он.
21 июня Здольников, Литреев и еще один активист ФБК Александр Брусенцев подали жалобу в Следственный комитет на чиновников Минкомсвязи и Роскомнадзора, обвинив их в халатности. По словам IT-специалистов, в Роскомнадзоре знали о «дыре» больше двух месяцев, но не приняли никаких мер.
Ведомство обвинило в использовании «дыры» лишь двух человек; в действительности воспользоваться уязвимостью может любой — пустые домены из «черного списка» продаются за несколько центов. Сообщений о том, что «дыра» закрыта, от Роскомнадзора до сих не поступало.
Роскомнадзор против «Гугла»
22 июня некоторые провайдеры в России в течение трех часов блокировали сайт Google.ru. В «выгрузку» Роскомнадзора («черный список», который рассылают провайдерам) попала служебная ссылка рекламного сервиса Google AdWords. В зависимости от местоположения пользователя, она ведет либо на сайт букмекерской конторы, либо на сайт по продаже «зеркала-видеорегистратора». С букмекерами в интернете борется Федеральная налоговая служба. Предположительно, сотрудники ФНС случайно отправили в Роскомнадзор служебную ссылку вместо прямой — правда, произошло это еще в 2016 году; как Google.ru появился в «выгрузке» в июне 2017 года Роскомнадзор так и не объяснил. Почему ссылку, которая до сих пор ведет на сайт букмекеров, в итоге убрали из реестра, он тоже не сообщил (зато получил целую волну шуток и мемесов от пользователей).
Роскомнадзор против Павла Дурова
23 июня глава госрегулятора Жаров обратился к создателю соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павлу Дурову с открытым письмом. Он посетовал, что «все возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram исчерпаны» и призвал разработчиков «исполнить российское законодательство», то есть зарегистрироваться в качестве распространителя информации; это обяжет мессенджер хранить переписку пользователей и передать властям ключи для расшифровки сообщений. Если Telegram не выполнит требования, мессенджер заблокируют, как это уже произошло с Zello, Blackberry и другими (хотя вотсапа и вайбера, например, пока не коснулось). «Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает. Выбор за вами», — говорится в конце письма.
Дуров ответил на обращение, назвав возможную блокировку «саботажем государственных интересов». «Как только Telegram блокируется, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive», — написал он. Ранее Дуров не раз отмечал, что сотрудничать со спецслужбами не будет.
В ответ на заявление Дурова, Жаров заметил, что ответа от Telegram по поводу регистрации сервиса в России его ведомство так и не получило, а также заявил, что создатель мессенджера «абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram».