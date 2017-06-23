Худший месяц в истории Роскомнадзора: у вас интернет разваливается

Судя по новостям конца мая и июня, Роскомнадзор — самое проблемное (и вероятно, несчастное) российское федеральное ведомство. Его сотрудников и руководителей преследуют неприятности: в реестре запрещенных сайтов обнаружена «дыра», в России по ошибке блокируется Google, а Павел Дуров обвиняет Роскомнадзор в «саботаже государственных интересов». Реакция Роскомнадзора на эти печальные события оказалась несвоевременной и странной. «Медуза» перечисляет, что произошло с ведомством за последний месяц.