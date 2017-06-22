Google внезапно заблокировали в России и так же внезапно разблокировали. Что?! Спойлер: во всем виноват Роскомнадзор

Днем 22 июня российские провайдеры начали блокировать google.ru — российский домен самого крупного поисковика в мире. «Медуза» отвечает на главные вопросы, которые возникают к такой новости — и дает на них краткие ответы.

Почему это произошло?

Потому что домен появился в «выгрузке» — списке подлежащих блокировке адресов, который поступает от Роскомнадзора к операторам. Когда федеральное ведомство вносит в список новый адрес, оно обновляет «выгрузку». Провайдеры раз в какое-то время (например, раз в час или раз в сутки) проверяют изменения в «выгрузке» (это делает робот) — и когда видят, что список изменился, начинают блокировать нужные адреса.

На каком основании Роскомнадзор потребовал от операторов заблокировать Google?

Непонятно. Вообще адрес Google находится в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора с июня 2016 года. Туда его внесли по требованию Федеральной налоговой службы, которая занимается борьбой с букмекерскими сайтами в интернете.

И при чем тут Google?

По какой-то причине ФНС распорядилась заблокировать вот такую ссылку:

https://www.google.ru/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjFuIm2nKrUAhWKQxgKHRv6D2QYABAAGgJsZQ&sig=AOD64_1ohFzJiqDKQcxL25h8_YQgRx1EiQ&q=&ved=0ahUKEwiZi4a2nKrUAhXGECwKHaVgCpIQ0QwIJA&adurl

Это служебный адрес рекламного сервиса Google AdWords. Сейчас ссылка ведет на сайт по продаже «зеркала-видеорегистратора» (он также заблокирован в России); его домен — new-zerkalo.ru. Раньше по этому адресу было что-то другое; этот домен с момента блокировки в 2016 году был зарегистрирован заново. Вероятнее всего, там был сайт букмекерской конторы. Судя по «выгрузке», тем же решением, что была запрещена эта ссылка, были заблокированы букмекерские сайты. Возможно, кто-то в ФНС просто случайно отправил в Роскомнадзор служебную ссылку Google, ведущую на сайт, вместо адреса самого сайта.

А почему Google не заблокировали в 2016 году?

Это неизвестно. Вообще Роскомнадзор должен сразу после внесения домена в список запрещенных сайтов должен отправлять его в «выгрузку», но на деле «черный список» Роскомнадзора и «выгрузка» отличаются. Почему Роскомнадзор решил отправить google.ru в «выгрузку» сейчас, в июне 2017 года, непонятно. Глава ведомства Александр Жаров, который прокомментировал блокировку, ничего по этому поводу не сказал.

Долго был заблокирован Google в России?

Около трех часов. Как сообщил «Медузе» один из провайдеров, не позднее 13:14 домен появился в выгрузке, и не позднее 16:15 его оттуда убрали. За это время многие провайдеры, в том числе крупные ТТК и «Акадо», успели заблокировать российский домен Google, и пользователи стали жаловаться на то, что сайт недоступен. Провайдеры блокировали google.ru, а не отдельную страницу, на которую ведет ссылка, поскольку Google использует безопасный протокол https (а не http) — из-за этого сайт мог быть заблокирован только целиком. После блокировки операторы стали интересоваться у Роскомнадзора, почему тот распорядился блокировать Google — про это «Медузе» сказали провайдеры ТТК и Awax. В итоге сайт разблокировали.

Что говорят в Роскомнадзоре?

Вот комментарий Александра Жарова:

Проблема была, это не ложная блокировка, подтвердил «Ведомостям» руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. У Google стоял редирект с сайта букмекерской компании, поэтому операторы начали его блокировать. Google уже убрал редирект, проблема была быстро решена, объяснил Жаров.

«Медуза» не понимает, что хотел сказать чиновник. Можно предположить, что он имел в виду, что заблокированная ссылка вела на сайт букмекерской конторы, но это неправда: ссылка сейчас ведет на сайт по продаже «зеркала-видеорегистратора», который хоть и заблокирован в России, к букмекерской конторе никакого отношения не имеет.