Эксперты решили, что семинары по профилактике ВИЧ «уничтожают детство» и разрушают семейные ценности. Что?!

В челябинских школах несколько лет проводят семинар «Базовые знания по профилактике ВИЧ-инфекции». Его разработал центр «Компас», который подчиняется городскому управлению по делам молодежи. Уроки, на которых школьникам рассказывают о способах защиты от ВИЧ, одобрили областные министерства образования и здравоохранения. Сотрудники «Компаса» проводят 150 семинаров в год.

18 мая на сайте появилась экспертиза, в которой говорится, что среди школьников такие семинары проводить нельзя. Как утверждают эксперты, «семинар направлен на уничтожение детства». «Взваливание на подростков взрослых проблем, уничтожая ценности семейного благополучия, счастливого супружества», — пишут эксперты (да, эту фразу сложно понять).

Еще три цитаты из заключения экспертов:

«Легитимация беспорядочных половых связей, транслируемая в экспертируемой программе, направлена на разрушение семейных ценностей. А провоцирование детей к раннему вступлению в половые связи придает содержанию программы растлевающий характер».

«Речи о семейных отношениях и любви в семинаре вообще нет, то есть фактически лектор допускает внебрачные отношения, лишь бы они были „защищенные“».

«Содержание программы семинара и урока способно разрушить процесс формирования у подростков семейных ценностей, стимулирует детей к раннему началу половой жизни, легитимизирует в сознании подростков беспорядочные половые связи».

Экспертизу выполняла организация «Родительское всероссийское сопротивление». Это движение появилось в 2013 году по инициативе политика Сергея Кургиняна, наиболее известного своим выступлением на «антиоранжевом» митинге на Поклонной горе в 2012-м. На сайте говорится, что «Родительское всероссийское сопротивление» выступает против ювенальной юстиции и «разрушительных реформ образования». Движение поддерживал президент России Владимир Путин. Его последний съезд освещал Первый канал.

Из текста экспертизы следует, что на семинар по профилактике ВИЧ пожаловалась «гражданка РФ Ирина Сергеевна Валитова». Так же зовут директора челябинского центра «Лидер». Местная «Комсомольская правда» пишет, что она «уже 28 лет прививает подросткам вкус к жизни». «Многие благодаря ей бросили пить и курить», — отмечает издание.

По закону в течение 15 дней после получения экспертизы Роскомнадзор должен вынести предписание об устранении нарушений. Означает ли это, что в Челябинске перестанут проводить семинары по профилактике ВИЧ, неизвестно. Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский сказал «Медузе», что не разбирался в теме, и отказался ее комментировать. В 2013–2014 годах группа родителей уже добивалась того, чтобы «Компасу» запретили работать: тогда родители жаловались на раздачу старшеклассникам презервативов в День памяти умерших от СПИДа. «Компас» снова начал работать только в 2016-м.

Сколько человек живут с ВИЧ в России, точно неизвестно, но речь идет примерно о миллионе человек. По данным Минздрава, в 2016 году зарегистрировано 86,8 тысячи инфицированных, и это на 14 тысяч меньше, чем в 2015-м. При этом руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский говорит, что ситуация с ВИЧ ухудшается: в 2016-м зарегистрировано 103,5 тысячи заражений, и это на 5% больше, чем годом ранее.