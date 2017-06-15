Глава Роскомнадзора о «дырах» в системе блокировок: масштабы проблемы сильно преувеличены

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что масштабы проблемы «дыр» в системе блокировок, из-за которых в июне оказались недоступны некоторые незапрещенные сайты, представляются ему «сильно преувеличенными».

«До сего дня угрозы для устойчивости Рунета в целом и его критически важных ресурсов не возникало», — сказано в его заявлении на сайте Роскомнадзора.

По его словам, проблема могла возникнуть лишь у операторов, которые «не являются системообразующими и, как правило, имеют малую абонентскую базу». При этом, как сказано в публикации, эти провайдеры составляют 50-55 процентов от общего количества.

Жаров отмечает, что в некоторых публикациях о проблеме «виновным назначен Роскомнадзор», хотя ситуация, по его мнению, вызвана «нормативной проблемой», а именно тем, что оператором позволено самим выбирать механизм блокировки. Для решения этой проблемы, пишет Жаров, необходимо законодательно позволить выбирать порядок блокировки его ведомству.

По словам Жарова, «Роскомнадзор прекрасно осознает не только как работает система блокировок, но и как ее нужно совершенствовать и развивать». Он рассказал, что «сейчас заканчивается доработка автоматизированной системы, которая позволит в режиме реального времени анализировать изменения IP-адресов» запрещенных сайтов.

В тексте отмечается, что о «дырах» в системе блокировок «достаточно регулярно» пишут «в интернете и даже в некоторых СМИ», а «аналитики телеграм-каналов» доказывают «вредность существующей системы» и «вероятность обрушения жизненно важных интернет-сервисов, таких как система электронных платежей».

Заявление Жарова стало первым развернутым комментарием Роскомнадзора о «дырах» в системе блокировок, о которых стало широко известно в июне 2017 года. Ранее ведомство упоминало проблему 7 июня, возложив ответственность за блокировку незапрещенных сайтов на провайдеров.