Сторонники Навального уехали из России из-за подозрений во «взломе» реестра блокировок Роскомнадзора

IT-консультант Фонда борьбы с коррупцией, глава компании Newcaster.tv Владислав Здольников и активист Александр Брусенцев уехали на Украину в связи с тем, что Роскомнадзор заподозрил их в использовании уязвимости в системе блокировок запрещенных сайтов в России. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Здольников рассказал изданию, что они «хотят выждать некоторое время, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация вокруг жалобы Роскомнадзора в МВД». «В зависимости от того, как будут развиваться события по этому делу, мы уже примем решение: возвращаться нам в Россию или нет», — цитирует его «Би-би-си».

Он подчеркнул, что они не просили у властей Украины политического убежища. Ранее погранслужба Украины сообщила, что 15 июня двое россиян из «оппозиционного блока Алексея Навального» попросили в стране убежища в связи с политическими преследованиями.

Позже Здольников сообщил, что «решил провести не самый приятный период своей жизни в небольшом отпуске в Украине» после того, как узнал о заявлении, поданном Роскомнадзором в МВД. По его словам, пограничник отказался пропустить его и поехавшего с ним Брусенцева. Тогда они заявили, что в случае уголовного преследования в РФ по политическим мотивам попросят политического убежища.

«После чего погранцы, 10 часов промурыжив нас расспросами, чем мы занимаемся и кто мы такие, пропустили в страну в статусе туристов», — написал Здольников в своем телеграме.