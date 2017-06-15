15 июня «Ведомостям» стало известно , что Роскомнадзор заподозрил двух сторонников Алексея Навального Владислава Здольникова и Александра Литреева в том, что они воспользовались уязвимостью в системе блокировок и начали блокировать сайты, не входящие в «черный список» ведомства. Из-за этой уязвимости у части российских пользователей перестали открываться многие сайты (включая «Медузу»), а крупные банки столкнулись с перебоями в работе интернет-платежей. Роскомнадзор попросил МВД расследовать ситуацию. «Медуза» поговорила с Александром Литреевым.

Александр Литреев

разработчик сайтов и приложений

Все обвинения Роскомнадзора беспочвенны — я никак не причастен к блокировкам и никогда этим не занимался. Я действительно купил заблокированные домены (по версии Роскомнадзора, Литреев купил более десятка заблокированных доменов сайтов, чтобы воспользоваться уязвимостью — прим. «Медузы»). Я хотел на собственных ресурсах проанализировать уязвимость, но даже этого сделать не успел. Домены просто исключили из реестра. Пользоваться ими для блокировок я не планировал.

Думаю, что все подозрения Роскомнадзора связаны с тем, что я одним из первых публично сообщил об уязвимости. Плюс, у меня достаточно популярный телеграм-канал (Литреев писал в нем об уязвимости — прим. «Медузы»). Саму уязвимость я обнаружил еще в прошлом году, когда заметил, что таким образом блокируется абсолютно легальный сайт [студии] litreev.com, не находящийся в реестре. Я начал копать. Написал в Роскомнадзор, но получил отписку. Потом недавно кто-то воспользовался этой уязвимостью снова — и сломал веб-версию Телеграма. Ну и тут я уже решил, что пора бы рассказать публично.

Я вообще категорически против любых блокировок. Будь то злоумышленники, или Роскомнадзор. Но я не считаю, что те, кто воспользовался «дырой», нарушили закон. Наоборот, считаю, что против Роскомнадзора и его руководителя Александра Жарова надо начинать дело по статье «Халатность», ибо они сами виноваты. Я в целом крайне отрицательно отношусь к их деятельности и считаю, что попытки интернет-цензуры не приведут ни к чему хорошему.

Я не знаю, почему Роскомнадзор связывает меня с ФБК. Возможно, для них просто существует две группы людей — ФБК и все остальные. Я, действительно, поддерживаю Алексея Навального и деятельность ФБК. Делаю регулярные пожертвования и в «Фонд борьбы с коррупцией», и на президентскую кампанию Алексея. Я являюсь членом оппозиции, но не являюсь сотрудником ФБК или как-то аффилированным с ним лицом.

Пока я не планирую что-либо делать в связи с этими подозрениями. Надеюсь, что все разрешится благополучно, и, на самом деле, не особо переживаю по этому поводу. Правда в любом случае на моей стороне, хотя в России это не всегда работает.