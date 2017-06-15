Роскомнадзор заподозрил активистов ФБК в использовании «дыры» в реестре блокировок

Ведомости
05:34, 15 июня 2017
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Роскомнадзор подозревает, что уязвимостью в системе блокировок, позволяющую ограничивать доступ к сайтам, не внесенным в черный список, воспользовались активисты Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Александр Литреев и Владислав Здольников.

Об этом сообщили «Ведомостям» несколько источников, близких к Роскомнадзору. По словам собеседников издания, Роскомнадзор обратился в МВД с просьбой провести расследование таких блокировок.

Роскомнадзор, заявили источники издания, считает, что Литреев приобрел более десятка заблокированных, но уже не действующих сайтов, включенных в черный список Роскомнадзора. К таким сайтам привязывались IP-адреса сторонних ресурсов, которые из-за «дыры» в реестре оказывались заблокированными.

Литреев признает, что действительно приобретал заблокированные сайты, но лишь для того, чтобы проанализировать уязвимость его собственных ресурсов. Использование таких сайтов для блокировок он категорически отрицает.

О жалобах Роскомнадзора в МВД и кому бы то ни было ни Литрееву, ни Здольникову неизвестно, пишут «Ведомости».

В Роскомнадзоре, в свою очередь, сообщили, что ведомство передает всю информацию о блокировках законопослушных сайтов в правоохранительные органы. От каких-либо иных комментариев в надзорном ведомстве отказались.

По словам сотрудника одного из крупных операторов связи и чиновника федерального ведомства, проблема уязвимости на различных совещаниях по кибербезопасности обсуждается с весны. Тогда, по их словам, начались точечные ложные блокировки, но Роскомнадзор эту проблему никак не решал. По мнению последнего, найти ответственного за подобные вещи невозможно, им может быть кто угодно

Ведомости
Владислав Здольников — IT-консультант ФБК и директор компании Newcaster.tv, а Александр Литреев — основатель студии, носящей его имя, которая занимается разработкой сайтов и мобильных приложений, в том числе «Красной кнопки» для задержанных на протестных акциях.
Литреев и Здольников, напоминают «Ведомости», неоднократно обращали внимание на уязвимость в системе блокировок Роскомнадзора, в том числе писали о «дыре» в своих телеграм-каналах.
В июне из-за «дыры» в системе блокировок Роскомнадзора некоторые провайдеры ограничивали доступ к интернет-кинотеатру ivi.ru, «Википедии», «Медузе», TJ и другим сайтам. 9 июня из-за того, что активисты воспользовались уязвимостью в системе блокировок, была нарушена авторизация платежей нескольких крупных банков.

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