Роскомнадзор заподозрил активистов ФБК в использовании «дыры» в реестре блокировок

Роскомнадзор подозревает, что уязвимостью в системе блокировок, позволяющую ограничивать доступ к сайтам, не внесенным в черный список, воспользовались активисты Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Александр Литреев и Владислав Здольников.

Об этом сообщили «Ведомостям» несколько источников, близких к Роскомнадзору. По словам собеседников издания, Роскомнадзор обратился в МВД с просьбой провести расследование таких блокировок.

Роскомнадзор, заявили источники издания, считает, что Литреев приобрел более десятка заблокированных, но уже не действующих сайтов, включенных в черный список Роскомнадзора. К таким сайтам привязывались IP-адреса сторонних ресурсов, которые из-за «дыры» в реестре оказывались заблокированными.

Литреев признает, что действительно приобретал заблокированные сайты, но лишь для того, чтобы проанализировать уязвимость его собственных ресурсов. Использование таких сайтов для блокировок он категорически отрицает.

О жалобах Роскомнадзора в МВД и кому бы то ни было ни Литрееву, ни Здольникову неизвестно, пишут «Ведомости».

В Роскомнадзоре, в свою очередь, сообщили, что ведомство передает всю информацию о блокировках законопослушных сайтов в правоохранительные органы. От каких-либо иных комментариев в надзорном ведомстве отказались.