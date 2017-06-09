«Дыру» в реестре Роскомнадзора использовали против платежных серверов российских банков

Meduza
17:38, 9 июня 2017

Среди заблокированных в России IP-адресов оказались серверы авторизации интернет-платежей крупнейших российских банков. В результате у некоторых владельцев карт Сбербанка, Росбанка, «Авангарда» и других банков будут проблемы с оплатой покупок в интернете.

IP-адреса оказались среди заблокированных, поскольку их привязали к уже заблокированным в России доменам. Злоумышленники воспользовались той же уязвимостью в реестре Роскомнадзора, при помощи которой блокировали сайт самого Роскомнадзора, НТВ и других сайтов (в том числе «Медузы»).

Владелец сервиса обхода блокировок antizapret.prostovpn.org сообщил «Медузе», что, по его данным, владелец заблокированного в России домена привязал к нему IP-адрес сервера авторизации «Русского стандарта».

Полный список заблокированных IP-адресов опубликован в телеграм-канале «Сайберсекьюрити и Ко».

Вечером 9 июня стало известно, что произошел сбой при работе терминалов Сбербанка, установленных в магазинах, кафе и других торговых точках. Подтверждения того, что это связано с блокировкой IP-адресов через «дыру» в работе реестра Роскомнадзора, нет, но, по словам анонимным сотрудников банков, это так.

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