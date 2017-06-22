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«Так, Ваня, че с интернетом опять?»: реакция соцсетей на временную блокировку Google в России

Meduza
13:46, 22 июня 2017

22 июня Роскомнадзор предписал провайдерам заблокировать российский домен поисковика Google — Google.ru. Он находился в списке запрещенных сайтов с 2016 года; почему его начали блокировать только сейчас, неизвестно. После того, как несколько провайдеров выполнили предписание ведомства, Роскомнадзор убрал Google из списка запрещенных сайтов. В 16:15 его перестали блокировать.

Пользователи социальных сетей предложили Роскомнадзору заблокировать себя самого и начали присылать в твиттер-аккаунт ведомства поисковые запросы вроде «рецепт курицы фольга майонез быстро». В твиттере вспомнили о существовании мема «Тебя что, в Google забанили?» (который на несколько часов оказался весьма правдивым), а также российского поисковика «Спутник».

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