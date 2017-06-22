«Так, Ваня, че с интернетом опять?»: реакция соцсетей на временную блокировку Google в России

22 июня Роскомнадзор предписал провайдерам заблокировать российский домен поисковика Google — Google.ru. Он находился в списке запрещенных сайтов с 2016 года; почему его начали блокировать только сейчас, неизвестно. После того, как несколько провайдеров выполнили предписание ведомства, Роскомнадзор убрал Google из списка запрещенных сайтов. В 16:15 его перестали блокировать.

Пользователи социальных сетей предложили Роскомнадзору заблокировать себя самого и начали присылать в твиттер-аккаунт ведомства поисковые запросы вроде «рецепт курицы фольга майонез быстро». В твиттере вспомнили о существовании мема «Тебя что, в Google забанили?» (который на несколько часов оказался весьма правдивым), а также российского поисковика «Спутник».

тебе не придется переживать, что что-то найдут, если запретить гугл pic.twitter.com/ATdfkpeX8g — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) June 22, 2017

В принципе гугл мог бы просто купить всю Россию и закрыть вопрос — водка и мельдоний (@treugolny_hui) June 22, 2017

@roscomnadzor рецепт курицы фольга майонез быстро — Афиша и шаурмистика (@morethananybody) June 22, 2017

Щас попрут "свежие" шутки!!!

"В России не тебя банят в Гугле, а ты банишь Гугл!!!" pic.twitter.com/pwN5MEsGk5 — @STFlive (@stflive) June 22, 2017

Ну вот Роскомнадзор и до Google добрался, придется пользоваться Спутником — Kirill (@korzhavin) June 22, 2017