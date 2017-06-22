Роскомнадзор убрал информацию о блокировке Google со своего сайта. Но провайдерам об этом не сообщили

Роскомнадзор убрал информацию о блокировке российского домена Google со своего сайта. Если раньше по запросу www.google.ru там находилось две записи (в одной из которых шла речь о блокировке), то теперь только одна — в ней говорится, что доступ к сайту не ограничивается.

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Тем не менее, по состоянию на 15:25 google.ru все еще есть в « », по которой провайдеры блокируют сайты. Об этом «Медузе» сообщил один из провайдеров.