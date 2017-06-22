Провайдеры начали блокировать российский домен Google

Роскомнадзор предписал провайдерам заблокировать российский домен поисковика Google (google.ru). Уже известно, что домен заблокировали провайдеры ТТК, «Акадо», московский провайдер «Авакс» и петербургский Sumtel.

Кроме того, сотрудник местного провайдера в Обнинске Калужской области подтвердил «Медузе», что домен появился в « »

Домен находился в списке запрещенных сайтов с 2016 года. Почему его предписали заблокировать именно сейчас, неизвестно.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что о блокировке Google узнал от журналистов.

Как заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, Роскомнадзор потребовал заблокировать Google, поскольку «запрещенная» ссылка вела на сайт букмекерской конторы. По его словам, проблема уже решена, хотя сайт у пользователей по-прежнему не грузится. Кроме того, из слов Жарова непонятно, почему домен стали блокировать сейчас, а не в 2016 году.