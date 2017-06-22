Google перестали блокировать в России

В России перестали блокировать google.ru — российский домен поисковика Google. В 16:15 его убрали из «выгрузки» — списка доменов, по которым провайдеры блокируют сайты. Об этом «Медузе» сообщил один из провайдеров.

google.ru находился в «выгрузке» около трех часов. За это время его успели заблокировать такие крупные провайдеры как «Акадо» и ТТК.

Российский домен Google находится в списке запрещенных сайтов с 2016 года, но до 22 июня его не отправляли в «выгрузку».

В Роскомнадзоре заявили, что «у Google стоял редирект с сайта букмекерской компании, поэтому операторы начали его блокировать. Google уже убрал редирект, проблема была быстро решена».

Из объяснения неясно, почему домен Google отправили в «выгрузку» 22 июня, а не в 2016 году, когда его внесли в реестр запрещенных сайтов.