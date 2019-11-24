Grebz, Пол Маккартни, «Каста», Бек и много российской электроники «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие, ну или, по крайней мере, самые заметные. В этом выпуске (теперь в ультракоротком формате до 140 символов): «Грибы» возвращают 2016-й, а Пол Маккартни — битловскую эпоху, «Каста» обращается к президенту, а Бек — к небесам. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Grebz «Боб»
Типа «Грибы», без Бардаша. Убедительный камбэк — приготовьтесь, скоро их хип-хаус снова будет наваливать со всех танцполов и изо всех машин.
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Пол Маккартни «Home Tonight» и «In A Hurry»
Сэр Пол пишет так, словно 1960-е (ну максимум, 1970-е) не заканчивались. И это прекрасно. «Волшебное таинственное путешествие» продолжается!
«Каста» «Обращение к президенту/Наш гимн России»
Рэперы с обостренным чувством несправедливости все дальше уходят в оппозицию. Жест сильный, патриотичный, но, кажется, «Каста» может и лучше.
Mujuice «Wormwood Star»
Напевный танцевальный анонс грядущего альбома Романа Литвинова. В роли «Звезды-полыни» Женя Борзых из СБПЧ (а вот ее новый клип).
Бек «Stratosphere»
Мистер Хансен часто жонглирует стилями. Сейчас он взялся за сдержанный синтипоп. Неизменно одно — умение Бека сочинять отличные песни.
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Buttechno «tr-919»
Усилиями Нины Кравиц и Four Tet нервозное интровертное техно Павла Милякова становится мейнстримом уже не только в России, но и за рубежом.
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Марк Ронсон и Андерсон Паак «Then There Were Two»
Уютный ретро-соул от звездного продюсера и рэпера-барабанщика. Видеорядом дуэту послужит комедийный мультик Blue Sky «Камуфляж и шпионаж».
Coldplay «Daddy»
Может и к лучшему, что Coldplay отказались от гастролей ради экологии. За редкими исключениями слушать в их новом альбоме нечего.
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Bad Zu «Chocol8te Milksh8ke»
Ностальгический брейкбит и джангл от московского электронщика Филиппа Александрова, бросившего прибыльный рекламный бизнес ради музыки.
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Destroyer «It Just Doesnʼt Happen»
Песня с западающей в уме мелодией синтезатора, вдохновленной фильмами 1980-х — от ветеранов блистательной канадской инди-сцены.