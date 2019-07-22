«Дай мне микрофон, в топку ваш контракт»: группа «Грибы» вернулась!

Авторы хитов «Тает лед» и «Интро» вернулись после двухлетнего затишья. В ночь на 22 июля участники группы «Грибы» Симптом и 4atty aka Tilla опубликовали в ютьюбе новый клип «Контракты». Название группы теперь пишется латиницей - Grebz.

Осторожно! В песне есть мат. Если для вас это неприемлемо, лучше послушайте, как Metallica исполняет песню Виктора Цоя «Группа крови».

Grebz — Контракты KinoMost

Пока неизвестно, принимает ли участие в возрожденном проекте его основатель Юрий Бардаш. Недавно он записал сольный альбом «Plan Б» под именем Youra и выступил в «Вечернем Урганте».

Группа «Грибы» выпустила свой единственный альбом «Дом на колесах ч. 1» в ноябре 2016 года. Через год коллектив объявил, что прекращает концертную деятельность.