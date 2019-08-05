Вернувшаяся после двухлетнего молчания группа «Грибы» (теперь называется Grebz) продолжает выпускать клип за клипом — на этот раз у них вышло видео на песню «Каракум».

В ролике участники группы Симптом и 4atty aka Tilla гуляют по джунглям, орудуют мачете, фотографируются с гориллой и катаются на джипе. Все это снова без участия основателя проекта Юрия Бардаша, который сейчас выступает сольно под псевдонимом Youra.

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