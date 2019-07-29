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Это лисичка или поганка? Проверьте, как хорошо вы разбираетесь в грибах

Грибной сезон начался, опытные и неопытные грибники идут в леса, вооружившись ножами и захватив корзинки. В этом году грибов в лесах намного больше, чем обычно. Грибники следуют главному правилу безопасности в этом деле -— брать только знакомые грибы. Вы тоже ему следуете? Сможете отличить подберезовик от пятнистой рядовки?

Попробуйте прогуляться по лесу и собрать только съедобные грибы!

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Фото в анонсе: alexkoral / Shutterstock.com