Луна, Chance The Rapper, «Грибы», Хаски и кукольное кино от группы «Порез на собаке» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие, ну или, по крайней мере, самые заметные. В этом выпуске: нежданный камбэк «Грибов», очередная издевка от Хаски и полноценный кукольный фильм с песнями от уральской группы «Порез на собаке». Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Луна «Дельфины»
Вычурные танцы, красное обтягивающее и белое свадебное платья, ночные морские пейзажи и страстные разборки двух возлюбленных — эффектный пролог к четвертому альбому Кристины Герасимовой «Транс», выход которого ожидается в начале осени. Все тот же грустный дэнс, а нам другого и не надо.
Chance The Rapper «Do You Remember»
Чанселор Джонатан Беннетт — эдакий Пол Маккартни от американского хип-хопа. Всеобщий любимчик и душа компании, сочиняющий беззаботные мелодичные треки о любви, добре и прочих вечных ценностях, а вовсе не о том, о чем принято петь у рэперов; примерный семьянин и образец для подражания, с его появлением все непременно начинают радоваться и улыбаться. Точно такой же эффект возникает от пластинки «The Big Day», посвященной свадьбе Ченса. Формально это его дебютный альбом. До этого у него выходили только микстейпы, и последний из них «Coloring Book» даже заслуженно удостоился «Грэмми». На свадебной записи рэпера, как и положено, множество приглашенных гостей, порой весьма неожиданных и приятных. Например, в этом треке Ченс поет вместе с лидером Death Cab For Cutie Беном Гиббардом.
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«Грибы» «По ремонту»
Главные хитмейкеры 2017 года вернулись без предупреждения. Теперь это дуэт 4atty aka Tilla и Симптома НЖН (Юрий Бардаш и Kyivstoner существуют отдельно как сольные бренды), а его название пишется латиницей. За неделю новые Grebz выпустили два скорострельных боевика — анархо-манифест «Контракты» и считалочку на вечно больную тему ремонта. Надо признать, что без Бардаша (а между бывшими участниками, кажется, назрел серьезный конфликт) это пока довольно бюджетная версия «Грибов». Былого задора хватает, а вот хитового потенциала нет. Перспективы туманны.
Gruppa Skryptonite «Вчера ночью»
Подготовка к концертному дебюту новой группы Адиля Жалелова (а также авторов одной из лучших русскоязычных записей года) вот-вот закончится. В связи с этим музыканты устроили настоящую бомбардировку в своем ютьюб-канале, выпуская в день по каверу на старые треки Скриптонита. Финишировали они со свежей композицией «3×3» при участии T-Fest и 104. Из переделок забавнее всего звучит «Это любовь», сыгранная на мотив ламбады, а интереснее остальных — завершающий трек «Уробороса», превращенный в натуральный постпанк в духе группы «Кино».
Pixelord и Хаски «Блабла»
Хаски продолжает издеваться и ставить эксперименты над публикой (взять хотя бы его фильм «Люцифер»), теперь еще и в компании важного российского электронщика Алексея «Pixelord» Девянина. Их совместный трек звучит как вольный кавер на «Full Throttle» от The Prodigy начала 1990-х, поверх которого рэпер начитывает далеко не самую информативную фразу. Весь новый альбом Pixelord примерно в таком же духе.
Слушать альбом «Cyberдядя» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Clark «Primary Pluck»
Признанный мастер электронных синтетических звуков Кристофер Кларк занялся исследованием и препарированием старых-добрых акустических инструментов. Сиротливый проморолик на ютьюбе не даст никакого представления об этом проекте, выросшем из сочинения саундтрека к британскому сериалу «Кири». Альбом «Kiri Variations» нужно слушать целиком. Изысканная и монументальная работа.
Слушать альбом «Kiri Variations» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
The 1975 «The 1975»
Красивый и значительный жест от модных манчестерских поп-рокеров. Новый сингл The 1975 — это на самом деле пятиминутная речь Греты Тунберг, самой известной в мире шведской школьницы и активистки по борьбе с изменением климата (за так называемую «школьную забастовку» ее даже номинировали на Нобелевскую премию мира). The 1975 только создают музыкальный фон для ее пламенных эко-лозунгов и призывов спасти планету. Подростки, слушающие музыку плейлистами в стриминговых сервисах, случайно натолкнувшись на трек, могут сильно впечатлиться.
Майлз Дэвис «Paradise»
Осенью 1985 года великий джазовый трубач Майлз Дэвис записывал свой новый альбом «Rubberband». Через некоторое время музыкант сменил звукозаписывающий лейбл и занялся более важным для себя проектом «Tutu», а предыдущая работа так и осталась лежать на полке. Треть века спустя наследники Дэвиса добрались до этих архивов. Как утверждается, запись несколько морально устарела, поэтому ее подредактировали, добавив атмосферы бразильского карнавала. Так ли задумывал сам Дэвис, мы уже не узнаем.
DJ Shadow и De La Soul «Rocket Fuel»
Неожиданный дуэт заслуженных ветеранов американского хип-хопа с предсказуемой и гарантированно первоклассной порцией олдскула. Пока молодежь силится перепридумать жанр, старая гвардия напоминает о его былом величии.
«Порез на собаке» «Михаиловы глаза»
Дуэт Ольги Чернавских и Александра Ситникова из «4 Позиций Бруно» наконец реализовал свою давнюю затею, вокруг которой, собственно, и появился «Порез на собаке» — снять собственное игровое кукольное кино. Музыканты самостоятельно сочинили, поставили, озвучили и смонтировали ленту, в которой два друга — Андрей и Михаил — отправляются ловить опасного преступника, подпольного хирурга Эрнеста Загоревского. В итоге один компаньон «становится жертвой необъяснимой жестокости» другого. Образцовый уральский макабр. Кажется, в жанре концептуальных музыкальных постановок ничего подобного в российской музыке не было со времен «Бабаробота» группы «Ленинград».
Слушать альбом «Михаиловы глаза» целиком: bandcamp