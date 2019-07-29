Луна, Chance The Rapper, «Грибы», Хаски и кукольное кино от группы «Порез на собаке» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Chance The Rapper «Do You Remember»

Чанселор Джонатан Беннетт — эдакий Пол Маккартни от американского хип-хопа. Всеобщий любимчик и душа компании, сочиняющий беззаботные мелодичные треки о любви, добре и прочих вечных ценностях, а вовсе не о том, о чем принято петь у рэперов; примерный семьянин и образец для подражания, с его появлением все непременно начинают радоваться и улыбаться. Точно такой же эффект возникает от пластинки «The Big Day», посвященной свадьбе Ченса. Формально это его дебютный альбом. До этого у него выходили только микстейпы, и последний из них «Coloring Book» даже заслуженно удостоился «Грэмми». На свадебной записи рэпера, как и положено, множество приглашенных гостей, порой весьма неожиданных и приятных. Например, в этом треке Ченс поет вместе с лидером Death Cab For Cutie Беном Гиббардом.