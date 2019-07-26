«Твои дельфины хотят в мое море». Новый клип Луны «Дельфины», в котором все танцуют Премьера на «Медузе»

Вадим Худолий

Певица Луна 26 июля выпустила песню «Дельфины» — сингл из предстоящего альбома «Транс», который выйдет в сентябре. «Медуза» представляет премьеру одноименного клипа. Режиссер видео — Андрей Рубец. В видео Луна танцует в красных перчатках, а вторая героиня переживает трагическую историю любви недалеко от океана.

ЛУНА — Дельфины ЛУНА

Съемки клипа проходили на индонезийском острове Бали, часть с танцами снимали в Киеве. Это уже второй совместный клип Луны и Андрея Рубца — первый на песню «Сижки» собрал на ютьюбе 1,4 миллиона просмотров.

Луна:

В песне «Дельфины» я пою о своих чувствах, раскрывая их через метафоры природы и стихии. Дельфины — это чьи-то желания, которые жаждут моей взаимности, но я им больше не верю. Вот и рассказываю об этом в песне. Клип — яркая динамическая субстанция стихии воды, гипнотизирующей и волнующей душу. А еще — яркого танца, символизирующего движение.

Осенью у Луны будет тур — запланированы выступления в 40 городах. 18 октября сольный концерт состоится в московском Adrenalin stadium, 26 октября — в А2 Green Concert в Санкт-Петербурге. В программу войдут и треки с нового альбома.