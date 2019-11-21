«Проникаемся большой идеей, принимаем ложь, и вот уже в колонны строит нас очередной вождь» «Каста» обратилась к Путину с альтернативным гимном России

Ростовская рэп-группа «Каста» опубликовала новую композицию под названием «Наш гимн России». Видео на песню предваряется обращением музыкантов к президенту России Владимиру Путину.

«Господин президент, мы группа „Каста“, и у нас радостное событие. Мы справились с очень сложной творческой задачей государственной важности. Мы написали наш гимн России. Мы много раз слышали государственный гимн России, но он не вызывал в нас серьезного сильного чувства, которое по идее должен. И мы написали свой, который такие чувства вызывает. Просим обратить внимание на наш гимн России и рассмотреть его в качестве альтернативы», — говорят участники коллектива.

Каста. Обращение к Президенту Каста

В комментарии к ролику говорится, что новая версия гимна созвучна истории страны: «Про каждую строку каждый россиянин сможет сказать, что это про него. Мы проговариваем то, что должно быть проговорено хотя бы с психологической точки зрения».

В тексте песни рефреном повторяется строчка «Это мы».

***

Нам кажется, страна нам должна лучшую жизнь,

Но единственный, кто может за нас что-то решить

(Это мы)

***

Проникаемся большой идеей, принимаем ложь,

И вот уже в колонны строит нас очередной вождь.

(Это мы)

***

Кто не уехал, тот расстрелян был или замучен,

Народ, оставшийся без своих лучших.

(Это мы)

Внуки тех, кто забирал на допрос, на расстрел,

Внуки тех, кто на каторге истлел, чей пропал в архиве след.

(Это мы)

Могут к каждому прийти и забрать, даже сейчас

Где-то спрятан этот шанс в подсознании у каждого из нас.

***

Заканчивается песня более оптимистичными строчками:

***

Выдохнем прошлое, грудь вперед, выпрямим спины

Страна людей с планами на взлет, влюбленных и сильных

***

Россия — это больше, Россия снова и снова,

Россия — это навсегда, Россия — доброе слово.

Это мы.

Композиция «Наш гимн России» войдет в новый альбом группы «Об изъяне понятно», который выйдет в ноябре-декабре 2019 года. Ранее «Каста» уже неоднократно записывала песни на социальную тематику, например, «Скрепы», «Они» или «Погибнуть как герой» (сольный трек Влади).

В 2019 году российские рэперы выпустили немало резонансных треков, посвященных текущей политической ситуации в России. Среди них — «Седьмое октября» Хаски к дню рождения Путина, кавер Нойза МС на Егора Летова «Все как у людей» о летних протестах в Москве и совместная песня Оксимирона с фигурантом «московского дела» Самариддином Раджабовым, находящимся в СИЗО.