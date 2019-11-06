Оксимирон выпустил песню о фигурантах «московского дела»
Источник: Оксимирон
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Рэпер Оксимирон выпустил песню «Ветер Перемен» в поддержку фигурантов «московского дела». Запись опубликована в паблике «17-й независимый баттл hip-hop.ru» во «ВКонтакте».
В запись добавлены сэмплы голоса фигуранта «московского дела» и начинающего рэпера Самариддина Раджабова, с которым Оксимирон обещал записать совместный трек. «С помощью тюремных писем Самара, строк, зачитанных им в суде, и диктофонных записей, сделанных адвокатами, мы наладили подобие рэп-коммуникации», — написал Оксимирон в инстаграме.