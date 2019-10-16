Фигурант «московского дела» Самариддин Раджабов зачитал рэп в суде. Оксимирон пообещал записать с ним трек

Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов фигуранта Самариддина Раджабова, оспаривавших продление срока его ареста до конца декабря 2019 года.

Как сообщает телеграм-канал «Арестанты 212», в ходе заседания, на котором среди посетителей был рэпер Оксимирон, Раджабов попытался зачитать рэп о своем уголовном деле, но его прервала судья.

После заседания Оксимирон успел спросить у обвиняемого, с кем бы он хотел записать совместный трек, пишет телеграм-канал. Раджабов назвал Оксимирона. «Все, я тебя услышал», — ответил на выходе из зала суда рэпер.

Самариддин Раджабов обвиняется в том, что на акции протеста в Москве бросил пластиковую бутылку в росгвардейца. Своей вины он не признает.

Оксимирон (настоящее имя — Мирон Федоров) активно поддерживает фигурантов «московского дела», называя обвинения против них абсурдными и сфабрикованными. Рэпер был на митинге в защиту политзаключенных на проспекте Сахарова в Москве, а также провел собственную художественную акцию #сядьзатекст в поддержку фигурантов дела.