сядьзатекст: Оксимирон, Александр Петров и Михаил Идов в прямом эфире читают классику, а их за это судят

На ютьюб-канале рэпера Оксимирона днем 19 сентября началась прямая трансляция в поддержку фигурантов «московского дела» под названием #сядьзатекст.

Рэпер и актеры, среди которых Александр Петров, Никита Кукушкин, Александр Горчилин и Александр Паль, по очереди со сцены зачитывали классические произведения, за которые им назначали приговоры. Помимо них в трансляции поучаствовали режиссер Михаил Идов, рэперы Баста и Леван Горозия (он же LʼOne), лидер «ДДТ» Юрий Шевчук, Шура и Лева Би-2, комик Илья Соболев и журналист Леонид Парфенов.

Запись прямой трансляции oxxxymironofficial

На трансляции Оксимирон представился Александром Грибоедовым. Его осудили за чтение монолога Чацкого «А судьи кто?» из комедии «Горе от ума». Рэпера привлекли по статье УК РФ 298.1 (клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава).

Приговор звучал так: «В данном тексте безусловно содержится заведомо ложная, клеветническая информация в отношении судьи в форме заведомо ложного утверждения о нарушении требований профессиональной этики». По итогам заседания Оксимирона приговорили к обязательным работам на срок до 360 часов.

В своем твиттере Михаил Идов рассказал, что сцена, на которой выступают участники трансляции, — полностью копирует комнату фигуранта «московского дела» Егора Жукова. По ходу чтений из нее выносят предметы мебели и срывают обои. «Во что она превращается к концу, догадаться нетрудно», — добавил Идов.

Также на трансляции прозвучали «Мы живем, под собою не чуя страны» Осипа Мандельштама, «Вольность» Александра Радищева и письмо Виссариона Белинского Николаю Гоголю. В перерывах между выступлениями играет музыка композитора Кирилла Рихтера. Всего в чтениях поучаствовали 79 человек.

В конце трансляции Оксимирон высказался о Павле Устинове, которого осудили на 3,5 года колонии общего режима по обвинению в нападении на бойца Росгвардии на акции протеста. «Применение закона не может быть избирательным. Но точно так же не может быть избирательной и солидарность. Дело Павла Устинова — часть „московского дела“, — заявил Оксимирон. — Просто Павлу хотя бы повезло, что у него есть медийная поддержка. Другие фигуранты „московского дела“, менее публичные, уже получили сроки. И пока не начался резонанс по Устинову, на это почти никто не обратил внимание».

Далее Оксимирон призвал поддержать всех остальных участников «московского дела». Рэпер также предложил поделиться в соцсетях любым незапрещенным текстом, который может показаться «крамольным»: «Ведь если не быть избирательным, то экстремизм можно найти повсюду: в цитатах классиков, в кино, в речах политиков и телеведущих, в школьной программе».

В завершение своего монолога Оксимирон анонсировал сайт Zatext, где опубликованы цитаты из прозвучавших на трансляции выступлений — вместе со сроками и наказаниями, которые можно за них получить.

Максим Иванов