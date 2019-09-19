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«Солидарность не может быть избирательной». Оксимирон выступил с речью в защиту фигурантов «московского дела»
4 минуты
15:36, 19 сентября 2019
На ютьюб-канале рэпера Оксимирона 19 сентября
прошла прямая трансляци
я в поддержку фигурантов «московского дела» под названием #сядьзатекст. Со сцены зачитывались фрагменты классических произведений, за которые назначали приговоры. Помимо рэпера в ней участвовали актеры Александр Петров и Александр Паль, режиссер Михаил Идов и журналист Леонид Парфенов. Оксимирон призвал поддержать фигурантов «московского дела», в том числе тех, кому уже вынесен приговор. «Применение закона не может быть избирательным. Но точно так же не может быть избирательной и солидарность», — заявил он.
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