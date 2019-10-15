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Почему 27 июля в Москве полицейский испугался обычной бутылки с водой (которая в него не попала)

Источник: Meduza
15 октября фигуранту «московского дела» Самариддину Раджабову предъявили обвинение в окончательной редакции, <a href="https://mbk-news.appspot.com/news/samariddinu-ra/" target="_blank">передает</a> «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката <a href="https://orpravo.org/" target="_blank">«Правозащиты Открытки»</a> Сергея Бадамшина. Раджабова обвинили в угрозе применения насилия к младшему лейтенанту полиции Линнику во время несогласоанной акции 27 июля. Ранее Линник утверждал, что Раджабов попал в него бутылкой с водой, но теперь заявил, что воспринял бутылку как угрозу, так как та <a href="https://t.me/vlagr/1949" target="_blank">издала резкий звук</a> при падении на землю. Раджабов находится под арестом со 2 августа.
15 октября фигуранту «московского дела» Самариддину Раджабову предъявили обвинение в окончательной редакции, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина. Раджабова обвинили в угрозе применения насилия к младшему лейтенанту полиции Линнику во время несогласоанной акции 27 июля. Ранее Линник утверждал, что Раджабов попал в него бутылкой с водой, но теперь заявил, что воспринял бутылку как угрозу, так как та издала резкий звук при падении на землю. Раджабов находится под арестом со 2 августа.