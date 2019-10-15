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Почему 27 июля в Москве полицейский испугался обычной бутылки с водой (которая в него не попала)
15:46, 15 октября 2019
Источник: Meduza
15 октября фигуранту «московского дела» Самариддину Раджабову предъявили обвинение в окончательной редакции,
передает
«МБХ медиа» со ссылкой на адвоката
«Правозащиты Открытки»
Сергея Бадамшина. Раджабова обвинили в угрозе применения насилия к младшему лейтенанту полиции Линнику во время несогласоанной акции 27 июля. Ранее Линник утверждал, что Раджабов попал в него бутылкой с водой, но теперь заявил, что воспринял бутылку как угрозу, так как та
издала резкий звук
при падении на землю. Раджабов находится под арестом со 2 августа.
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