В онлайн-кинотеатре Premier вышла первая серия документального проекта о музыке «Поток» (другие эпизоды появятся весной 2020 года). Первый эпизод рассказывает о Юрии Бардаше — бывшем продюсере Quest Pistols, «Грибов» и Луны, который сейчас пробует запустить новые проекты.

Ежедневный Premier

Фильм начинается с событий 2016 года, когда Бардаш ушел из группы «Грибы». «Мы типа „Грибы“ — это классно, когда у тебя такое настроение. А когда ты начинаешь этим барыжить, то ты себя теряешь. Максимальный нелад пошел в коллективе», — говорит он о причинах распада группы.

В 2018 году музыкант сделал сольный хип-хоп-проект Youra и выпустил альбом «Plan B» — в фильме показана работа над ним. В одной из сцен продюсер читает рецензии на альбом — критики написали, что хитов на пластинке нет. Тогда же он решил сосредоточиться на проекте «Коррупция», потому что «это поймут, сука, все».

YOURA — GRUZOVIK YOURA

Главная звезда «Коррупции» и фактически ее единственный участник, не считая продюсера Бардаша, — один из родоначальников украинского рэпа Миша Крупин. По задумке Бардаша, Крупин должен заменить публике Лепса и Кобзона, став главной звездой для «пузатых генералов, жирножопых депутатов, блатных, нищих, детей, геев, хипстеров — всех». В фильме показаны съемки клипа «Коррупции» «Красный бархат», а также спор Бардаша с другом — продюсер уверен, что через пять лет проект «станет иконой для всех, кто слушал Мишу Круга». Если этого не случится, Бардаш сделает татуировку с инициалом друга (либо друг набьет букву Y в честь Бардаша, если «Коррупция» станет успешной).

«Коррупция» — «Красный бархат» КОРРУПЦИЯ

Однако количество просмотров клипа «Коррупции» не оправдывает ожиданий продюсера. В одной из финальных сцен он жалуется на эмоциональное опустошение и на то, что не чувствует полного удовлетворения. Затем он едет на выступление Youra в Москву. «В бодром состоянии поиска творческих новых идей нужно всегда расставаться с любыми своими победами, с любым своим вчерашним днем. Был день, был какой-то хайп, успех, окей. Завтра у тебя новый вызов, ты не висишь в старых победах. Я считаю, что это дичь — вспоминать, что ты что-то там делал когда-то, это делает тебя унылым гусем», — заключает музыкант. В самом финале он рассуждает о том, что хотел бы продюсировать оперного певца.

Продюсер сериала — Павел Карыхалин (Stereotactic), автор идеи — музыкальный журналист Александр Горбачев, первую серию сняли режиссер фильма «Саламанка» Руслан Федотов и автор всех клипов группы «Грибы» Влад Fishez.