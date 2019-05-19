Монеточка, Тайлер, The National, «Обе две» и сэр Пол Маккартни «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие. В этом выпуске: новая песня Монеточки, красивый клип Кати Павловой, рэперы Slowthai и Tyler, The Creator, вечно меланхоличные The National и вечно молодой Пол Маккартни. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Монеточка «Падать в грязь»
После прорывного альбома «Раскраски для взрослых» ожидания публики существенно выросли, поэтому некоторые успели раскритиковать новую песню Монеточки еще заранее. Хотя «Падать в грязь» уверенно выдерживает планку, заданную певицей и продюсером Витей Исаевым, — и дарит слушателям еще один отличный припев с ироничным юношеским протестом, высказанным без какой-либо агрессии или политики.
The National «Rylan»
Восьмая пластинка The National — это все тот же идеальный саундтрек к легкой меланхолии и самосозерцанию, разве что с поправкой, что на этот раз на альбоме непривычно много женских голосов. Наливайте в стакан любимый крепкий напиток, включайте любую песню, и ваш вечер гарантированно пройдет хорошо.
Слушать альбом «I Am Easy to Find» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
«Качевники» «Верили люди»
Новая группа вокалиста 5«Nizza и SunSay Андрея Запорожца сознательно делает ставку на олдскульный хип-хоп, и этим ностальгически напоминает об еще одном его давнем проекте — замечательной харьковской группе Lюk. «Качевники» делятся с новым поколением той музыкой, на которой сами росли в 1990-е. Отдельное удовольствие и своеобразный знак качества — гостевое участие в записи Влади из «Касты».
Слушать альбом «Бодрый. Сторона Б» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Slowthai «Doorman»
24-летний Тайрон Фрэмптон — новая надежда британского грайма. «Би-би-си» включила Slowthai в свой список самых перспективных новичков «Sound of 2019», а его дебютный альбом уже называют одной из главных пластинок года в Великобритании. В записи ему помогали Скепта и Slaves, а центральный хит пластинки продюсировал еще один британский вундеркинд Mura Masa. В клипе на «Doorman» Тайрон среди прочего воспроизводит культовую сцену с нырянием в унитаз из фильма «На игле».
Слушать альбом «Nothing Great About Britain» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
«Обе две» «Все романы»
Чувственная исповедь о том, с чего начинаются романтические отношения — практически АСМР-видео, чистейшая нега и роскошь, к финалу которой в группе Кати Павловой уже всерьез начинает мерещиться женская версия Radiohead. Ух!
Tyler, The Creator «EARFQUAKE»
На своем новом альбоме «Igor» Тайлер Оконма, как и многие другие рэп-исполнители, успешно следует негласному, но все более явно оформляющемуся тренду ухода от хип-хопа в смежные жанры. Наблюдать за этим также увлекательно, как за дрянным телешоу из ролика «EARFQUAKE», оканчивающимся пожаром на съемочной площадке.
Слушать альбом «Igor» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Jarv Is… «Must I Evolve?»
Группу имени самого себя лидер Pulp Джарвис Кокер собрал ради живых выступлений (ну и, разумеется, чтобы повеселиться). Впервые Jarv Is… вышли на сцену в 2017 году на фестивале в Исландии, курируемом Sigur Ros, а затем поездили с гастролями по Великобритании и США. Дебютный сингл Jarv Is… вполне может оказаться и последним — музыканты утверждают, что их лучше слушать живьем, а не в записи.
Youra «Грузовик»
В своем сольном проекте основатель «Грибов» и Quest Pistols Юрий Бардаш создает техно-боевики для танцполов с пролетарским уклоном. В клипе «Грузовик», например, рабочие захватывают чиновников из кабинетов и насильно свозят трудиться на стройку. Торжество рабочего класса заканчивается предсказуемой дискотекой.
Слушать альбом «Plan Б» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
«Звери» «Лунатик»
Съемки в фильме «Лето» заставили многих по-новому взглянуть на творчество Романа Билыка. На новом ЕР «Зверей» наиболее близка по настроению к героям ленты Кирилла Серебренникова вот эта композиция.
Слушать альбом «У тебя в голове» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Пол Маккартни «Frank Sinatraʼs Party»
Неожиданный сюрприз от сэра Пола: запрятанный на переиздание прошлогоднего альбома «Egypt Station» трек о вечеринке у Фрэнка Синатры звучит словно классические записи Wings первой половины 1970-х. Легко, талантливо, отвязно.
Слушать альбом «Egypt Station (Explorerʼs Edition)» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»