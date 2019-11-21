Группа Coldplay отказалась от концертного тура в поддержку нового альбома ради заботы об окружающей среде

Британская рок-группа Coldplay не будет проводить концертный тур в поддержку нового альбома «Everyday Life» из-за озабоченности влиянием своих концертов на окружающую среду. Об этом фронтмен Coldplay Крис Мартин заявил BBC News.

По его словам, участникам группы понадобится год или два, чтобы, понять, как сделать свои будущие концертные туры полезными для окружающей среды. «Мы мечтаем о шоу без одноразового пластика и с использованием солнечных батарей», — заявил Мартин.

Он добавил, что при проведении следующего тура Coldplay будет стремиться .

Альбом «Everyday Life» выйдет 22 ноября. Группа презентует в Иордании, а через несколько дней проведет еще один концерт в лондонском Музее естествознания. Все доходы от выступления в Лондоне будут переданы благотворительным организациям, которые занимаются защитой окружающей среды.

Coldplay проводила международные концертные туры в поддержку всех своих студийных альбомов. Последний, седьмой тур прошел в 2016-2017 годах после выхода альбома «A Head Full of Dreams».

Участники Coldplay ранее выступали в поддержку ряда инициатив, направленных на защиту окружающей среды.