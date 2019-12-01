Граймс, The Weeknd, Хаски и «Масло черного тмина» — и еще много дуэтов (и ветеранов русского рока) «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие, ну или, по крайней мере, самые заметные.В этом выпуске (теперь в ультракоротком формате до 140 символов): стопроцентные хиты от Граймс и The Weeknd, много легенд русского рока и еще больше отличных дуэтов. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Граймс «My Name Is Dark»
Похоже, эта песня — главный козырь грядущего альбома Клэр Буше «Miss Anthropocene». Впечатляет не меньше, чем новые пикапы от компании ее парня.
Хаски & «Масло черного тмина» «Убей меня»
Заявка на рэп-дуэт года. Искусство будничного саморазрушения со сценами на грани блокировки. «Масло» поджигает себя, а Хаски снова вешается.
Внимание. В клипе присутствуют сцены имитации самоубийств и мат. Если для вас это неприемлемо, не смотрите его.
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The Weeknd «Blinding Lights»
Абель Тесфайе изменяет фирменному мрачному R&B с синтипопом 1980-х — сочным, слащавым, но безупречным. Другая новинка куда привычнее на слух.
ЛАУД & Cream Soda «Русский стандарт»
Боевой и задиристый диджитал-манифест героев новой электроники. Я/Мы русский стандарт, и рискни тут что-либо возразить.
Introvera «Полоса»
Очаровательный и перспективный индипоп от дуэта по переписке из Караганды и Майкопа, спонтанно зародившегося на семинаре Антона Маскелиаде.
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Маша Мария «Мне зима»
Забросив заигрывания с брит-попом, солистка Coockoo Мария Мельникова изливает душу на шесте. Вдохновлено той самой эпохой, что закончилась.
Борис Гребенщиков и Счастливые люди «Почему не падает небо»
Безликий кавер на старинную балладу «Аквариума», в котором примечателен разве что сам БГ, взывающий к Мику Джаггеру строчками из «Бородино».
Тося Чайкина и Шарлот «Буду тебя греть»
Переизобретение русской поп-музыки в прямом эфире кустарными методами. Оба исполнителя — яркие образчики новой искренности поколения зумеров.
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Вячеслав Бутусов & Орден Славы «Дети сидят в интернете»
Скованные одной цепью теперь прикованы к табуретам. Увы, Орден имени себя любимого — лишь бледная тень былого гения. Слушать это невыносимо.
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