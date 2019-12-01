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Граймс, The Weeknd, Хаски и «Масло черного тмина» — и еще много дуэтов (и ветеранов русского рока) «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие, ну или, по крайней мере, самые заметные.В этом выпуске (теперь в ультракоротком формате до 140 символов): стопроцентные хиты от Граймс и The Weeknd, много легенд русского рока и еще больше отличных дуэтов. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!