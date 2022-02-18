Финал в женском фигурном катании стал главной драмой Олимпиады. Прочитайте этот текст, если вы не следили за ее развязкой Валиева считалась сильнейшей, но осталась без медали. Трусова сделала пять (!) четверных прыжков, но стала второй. Победила Щербакова

Четвертое место — Камила Валиева

15-летняя российская фигуристка, воспитанница тренера Этери Тутберидзе. Валиева стала главной сенсацией Олимпиады в Пекине. С ней же оказалась связана и главная драма Игр.

7 февраля в произвольной программе командного турнира Валиева принесла российской команде золото. Но церемонию награждения россиян отложили из-за допинг-пробы Валиевой (имя спортсменки официально не должны были называть из-за возраста, но СМИ сразу раскрыли его). В пробе нашли запрещенное вещество триметазидин. Фигуристка заявила, что препарат каким-то образом попал в ее организм от дедушки, принимающего триметазидин от сердца.

Валиеву отстранили от Игр. Она успешно оспорила это решение и 15 февраля стала лидером в короткой программе женского одиночного турнира. Но 17 февраля в произвольной программе Валиева дважды упала, в итоге заняв лишь четвертое место. Тутберидзе встретила ее словами: «Ну что ты так отпустила-то все? Что ты вообще перестала бороться?». Сама Валиева разрыдалась и сказала: .

Валерий Шарифулин / ТАСС / Scanpix / LETA

Неудача фигуристки, которой прочили золото, многих шокировала. Тренеры, комментаторы и бывшие спортсмены заявили, что Валиеву «уничтожили», «убили» и «сломали» спортивные чиновники, вовлеченные в допинговый скандал. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала произошедшее «крахом всей допинговой системы». Двукратная чемпионка Игр Катарина Витт не сдержала слез, комментируя выступление Валиевой. «Надеюсь, она вернется», — сказала Витт.