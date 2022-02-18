Финал в женском фигурном катании стал главной драмой Олимпиады. Прочитайте этот текст, если вы не следили за ее развязкой Валиева считалась сильнейшей, но осталась без медали. Трусова сделала пять (!) четверных прыжков, но стала второй. Победила Щербакова
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Накануне в Пекине завершились соревнования по женскому одиночному фигурному катанию. Российские фигуристки выиграли золото и серебро, но это все равно был драматичный финал — со слезами и словами «Ненавижу этот спорт». Вот чем закончился одиночный турнир — и что будет дальше.
Четвертое место — Камила Валиева
15-летняя российская фигуристка, воспитанница тренера Этери Тутберидзе. Валиева стала главной сенсацией Олимпиады в Пекине. С ней же оказалась связана и главная драма Игр.
7 февраля в произвольной программе командного турнира Валиева принесла российской команде золото. Но церемонию награждения россиян отложили из-за допинг-пробы Валиевой (имя спортсменки официально не должны были называть из-за возраста, но СМИ сразу раскрыли его). В пробе нашли запрещенное вещество триметазидин. Фигуристка заявила, что препарат каким-то образом попал в ее организм от дедушки, принимающего триметазидин от сердца.
Валиеву отстранили от Игр. Она успешно оспорила это решение и 15 февраля стала лидером в короткой программе женского одиночного турнира. Но 17 февраля в произвольной программе Валиева дважды упала, в итоге заняв лишь четвертое место. Тутберидзе встретила ее словами: «Ну что ты так отпустила-то все? Что ты вообще перестала бороться?». Сама Валиева разрыдалась и сказала: «Зато церемонию не отменят».
Неудача фигуристки, которой прочили золото, многих шокировала. Тренеры, комментаторы и бывшие спортсмены заявили, что Валиеву «уничтожили», «убили» и «сломали» спортивные чиновники, вовлеченные в допинговый скандал. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала произошедшее «крахом всей допинговой системы». Двукратная чемпионка Игр Катарина Витт не сдержала слез, комментируя выступление Валиевой. «Надеюсь, она вернется», — сказала Витт.
Бронза — Каори Сакамото
Японка шла третьей по итогам короткой программы женского одиночного турнира, а в произвольной программе выступала между сильнейшими соперницами — Александрой Трусовой, Анной Щербаковой и Камилой Валиевой — и явно не рассчитывала на медаль. «Удивлена, что завоевала бронзу. Очень счастлива», — сказала она после выставления итоговых оценок.
21-летняя Сакамото была самой старшей на олимпийском пьедестале — и единственной, кто получил призовое место без выполнения элементов ультра-си, к которым относятся тройной аксель и все четверные прыжки. При этом она получила высокие оценки за компоненты (по сумме баллов за две программы ее опережала только Щербакова).
Сакамото стала первой японской фигуристкой, поднявшейся на олимпийский пьедестал за 12 лет.
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Серебро — Александра Трусова
17-летняя Трусова стала первой в истории фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков на Олимпиаде — хотя и с помарками. Зал встретил ее выступление аплодисментами, а судьи поставили баллы, побившие личный рекорд спортсменки. Однако этого не хватило для золота: Трусова, которая после короткой программы шла четвертой, в произвольной заняла первое место, но по сумме баллов проиграла Анне Щербаковой.
Когда Трусова поняла, что стала второй, у нее случился эмоциональный срыв. «Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Я ненавижу этот спорт! Никогда больше не выйду на лед! Это невозможно, так нельзя! У всех есть золотая медаль, у всех, а у меня нет!» — говорила она тренерам сквозь зубы. На церемонию награждения Трусова вышла в слезах и не аплодировала Щербаковой.
Позднее спортсменка объяснила свою реакцию. «Я три года не выигрывала крупные соревнования. Я думала, что если прыгну все, выиграю, но этого не случилось», — сказала она. Трусова добавила, что довольна своими выступлениями и ей «просто захотелось поплакать». «Я не виновата, что за мной ходят камеры. Я просила дать мне уйти», — сказала она.
Золото — Анна Щербакова
17-летняя Щербакова — еще одна воспитанница Тутберидзе, которая до этого стала чемпионкой мира (в 2021 году) и трехкратной чемпионкой России (в 2019-2021 годах). В короткой программе Щербакова заняла второе место — после Камилы Валиевой. Во время произвольной программы Щербакова исполнила два четверных прыжка и оказалась на втором месте после Трусовой, но после неудачи Валиевой по сумме баллов стала чемпионкой.
Триумф Щербаковой оказался смазанным из-за слез других воспитанниц Тутберидзе. Sports.ru отметил, что награждения чемпионка ждала без эмоций. Но на пьедестале она улыбалась. Сама фигуристка объяснила, что «после объявления результатов не успела ничего испытать, не поняла, что произошло», и сказала, что ей нужно время, чтобы осознать победу.
На вопрос, что бы она сказала Трусовой, которая не скрывала разочарования из-за второго места, Щербакова ответила так: «Я бы ей сказала лично все, что хотела, а не через прессу. Мы еще не виделись толком, только на пьедестале рядом стояли».
Что будет дальше?
Антидопинговое расследование против Камилы Валиевой пока не завершено, а значит золотая медаль россиян в командных соревнованиях остается под вопросом. В рамках расследования проверят в том числе людей из окружения Валиевой, заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
Он заявил, что МОК, в частности, будет изучать, не подвергается ли фигуристка жестокому обращению, поскольку, по его мнению, после неудачного выступления тренерский штаб встретил Валиеву с холодом. «Как ты можешь быть так холоден со своим спортсменом?» — заявил Бах. Вероятно, он обращался к Тутберидзе, которая спрашивала у Валиевой, почему та «перестала бороться».
Российские власти поспешили осудить слова Баха. Но Тутберидзе критикует не только он. Некоторые поклонники фигурного катания и спортивные журналисты обвиняют ее в том, что она пренебрегает здоровьем своих подопечных ради спортивных результатов и взращивает «одноразовых чемпионов»: выводит на Олимпиады юных фигуристок, которые в силу телосложения могут исполнять четверные прыжки, но уже через несколько лет проходят пик своей формы.
На фоне допинг-скандала с Валиевой в спортивном мире усилились призывы поднять возрастной ценз в фигурном катании. По неофициальным данным, в начале февраля совет Международного союза конькобежцев поддержал повышение возраста участия во взрослых соревнованиях с 15 до 17 лет. Если это решение будет принято, оно может привести к окончанию эры четверных прыжков в женском фигурном катании.
Олимпиада в Пекине еще не завершена. 18 и 19 февраля пройдет турнир по парному катанию.