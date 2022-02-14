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Спортивный арбитражный суд разрешил Камиле Валиевой продолжить выступление на Олимпиаде

Источник: Спортивный арбитражный суд

Российская фигуристка Камила Валиева сможет выступить в одиночных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. Об этом говорится в решении (.pdf) Спортивного арбитражного суда (CAS), рассмотревшего апелляцию по делу Валиевой.

В пробе, взятой у Валиевой в конце декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию, нашли запрещенное вещество триметазидин. Об этом стало известно после того, как российские фигуристы выиграли золото в командных соревнованиях на Олимпиаде.

Российское антидопинговое агентство отстранило Валиеву от соревнований и начало расследование в отношении персонала фигуристки. Валиева успешно оспорила решение об отстранении, после чего Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

На время разбирательства награждение российской сборной по фигурному катанию отложили.

Заседание суда прошло в ночь на 14 февраля, оно продолжалось около шести часов. Суд решил допустить Валиеву до личного турнира Олимпиады с учетом ее статуса «защищенной персоны» (ей меньше 16), который не допускает временного отстранения от соревнований. Суд посчитал, что недопуск Валиевой до Олимпиады «нанесет ей непоправимый вред». Суд также указал на «серьезные проблемы, связанные с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста спортсменки».

Женская короткая программа в рамках индивидуальных соревнований Олимпиады пройдет 15 февраля, произвольная программа намечена на 17 февраля.

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