Спортивный арбитражный суд разрешил Камиле Валиевой продолжить выступление на Олимпиаде

В пробе, взятой у Валиевой в конце декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию, нашли запрещенное вещество триметазидин. Об этом стало известно после того, как российские фигуристы выиграли золото в командных соревнованиях на Олимпиаде.

Российское антидопинговое агентство отстранило Валиеву от соревнований и начало расследование в отношении персонала фигуристки. Валиева успешно оспорила решение об отстранении, после чего Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

На время разбирательства награждение российской сборной по фигурному катанию отложили.