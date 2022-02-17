Российские фигуристки выиграли золото и серебро на Олимпиаде в Пекине. Камила Валиева осталась без медали

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Россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова выиграли золото и серебро соответственно в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. Трансляцию вел телеканал «Россия 1».

Трусова стала первой в истории фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков в одном прокате. Трусова, занимавшая четвертое место после короткой программы, получила за произвольную 177,13 балла и 251,73 балла в общей сложности.

Анна Щербакова, находившаяся на втором месте после короткой программы, получила в общей сложности 255,95 балла, хотя в произвольной программе набрала меньше Трусовой — 175,75 балла.

Третье место заняла японка Каори Сакамото. За свой прокат в произвольной программе она получила 153,29, а в сумме 233,13. После короткой программы она также была на третьем месте.

Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы с 82,16 балла, получила за произвольную лишь 141,93 балла и заняла четвертое место.

После того, как в допинг-пробе Камилы Валиевой нашли запрещенное вещество, Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что церемония награждения в женском одиночном катании не будет проводиться, если эта фигуристка займет одно из призовых мест.

Церемония награждения победителей командного соревнования в фигурном катании, где российские спортсмены, включая Валиеву, заняли первое место, отложена на неопределенный срок. Провести церемонию МОК обещает после завершения разбирательства с допинг-пробой Валиевой.

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