В Пекине отложили награждение российских фигуристов. Причиной мог стать допинг-тест Камилы Валиевой (ее называют главной сенсацией Олимпиады) По слухам, в пробе нашли марихуану. Но это только слухи

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Walter G. Arce Sr. / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

На Олимпиаде в Пекине задержали церемонию награждения российских фигуристов. 7 февраля они выиграли командные соревнования, набрав 74 очка и обеспечив себе первое место досрочно. Церемония награждения должна была пройти 7 февраля, потом ее перенесли на 8-е, а затем— на неопределенный срок.

Inside The Games и USA Today назвали причиной задержки проблемы с допинг-пробой кого-то из российских спортсменов. По информации The Guardian, препарат, найденный в допинг-пробе, не предназначен для улучшения результатов. Официально причиной задержки церемонии награждения были названы юридические консультации Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза конькобежцев (ISU).

Журналист «Матч ТВ» Сергей Лисин рассказал, что речь может идти об употреблении марихуаны. «Ряд людей пишет мне, что марихуана [могла стать причиной проблем с допинг-пробой]», — написал он в своем телеграм-канале. Он отметил, что если положительная проба на наркотик была взята в соревновательный период, результат спортсмена будет аннулирован.

Inside The Games сообщил, что проблемы возникли с допинг-пробой 15-летней фигуристки Камилы Валиевой. При этом, согласно Всемирному антидопинговому кодексу, если Валиева действительно нарушила антидопинговые правила, ее нельзя официально признать виновной, так как она младше 16 лет. Кроме того, из-за возраста наказание для спортсменки могут смягчить.

«Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники сообщил, что в пробе нашли препарат для лечения кардиологических заболеваний. Источник «Чемпионат.com» также заявил, что обнаруженное вещество не является наркотиком. По информации РБК, это препарат . Собеседник «Чемпионат.com» подчеркнул, что допинг-тест у Валиевой был взят в декабре (то есть, до начала соревновательного периода) и показал наличие запрещенного вещества «в микродозе».

Валиеву не допустят до личного турнира на Олимпиаде, а российских фигуристов «практически гарантировано» лишат золотых медалей командного турнира, сообщил «Спорт-Экспресс». «В настоящий момент на МОК оказывается по этому поводу серьезное давление, частью которого являются публикация конфиденциальной информации на британском портале Inside the Games», — утверждает «Спорт-Экспресс». Минспорта РФ отказалось комментировать ситуацию до появления официальной информации.

Камилу Валиеву называют главной сенсацией Пекина. 7 февраля, во время произвольной программы командного турнира, она стала первой в истории фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх. Валиева набрала 178,92 балла и принесла российской команде 10 очков, благодаря чему россияне взяли золото. Выступление Валиевой высоко оценили другие фигуристы; голливудский актер Алек Болдуин назвал его «песней» и «поэмой».

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