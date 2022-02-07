Российские фигуристы выиграли командный турнир на Олимпиаде в Пекине

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Российские спортсмены стали победителями в командных соревнованиях по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Пекине.

В мужском одиночном катании российскую команду представлял Марк Кондратюк, в женском — Камила Валиева, в соревнованиях спортивных пар — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальных дуэтов — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

По итогам выступлений россияне набрали 74 очка, на втором месте — команда США (65 очков), третья — Япония (63 очка).

Первое итоговое место россияне себе обеспечили досрочно, еще перед заключительной дисциплиной — произвольной программой в женском одиночном катании. По регламенту для юридического оформления победы Камиле Валиевой было достаточно лишь исполнить свой номер до конца. В итоге спортсменка выступила с лучшим результатом соревнований — 178,92 балла. Также она стала первой в истории фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх, пишет Sports.ru.

В неофициальном командном зачете Олимпиады россияне вышли на первое место. Сейчас на их счету две золотых, две серебряные и две бронзовые медали.

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