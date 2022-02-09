Inside The Games: церемонию награждения российских фигуристов в Пекине задерживают из-за допинг-теста одного из спортсменов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Церемонию награждения призеров олимпийских командных соревнований по фигурному катанию задерживают из-за проблем с допинг-тестом одного из российских спортсменов. Об этом сообщает издание Inside The Games.

Речь идет о тесте, сделанном до Олимпиады в Пекине. Кто из спортсменов его сдал, не уточняется.

Ситуация, которая требует консультаций с Международным олимпийским комитетом (МОК), возникла вчера, рассказали в Международном союзе конькобежцев.

Представитель МОК Марк Адамс заявил, что перенос связан со «срочной ситуацией», но отказался пока раскрывать подробности. Ранее в МОК говорили, что делают все, чтобы как можно быстрее разрешить сложившуюся ситуацию.

«Медузе» нужна ваша помощь. Прямо сейчас Каждый день наша редакция продолжает работать — вопреки давлению государства и только благодаря вам. Спасибо вам огромное! Это очень воодушевляет. «Медузе» по-прежнему нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите нас.

7 февраля российские фигуристы выиграли командные соревнования по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Пекине, набрав 74 очка и обеспечив себе первое место досрочно. Второе место заняла сборная США (65 очков), третье — сборная Японии (63 очка).

В мужском одиночном катании российскую команду представлял Марк Кондратюк, в женском — Камила Валиева, в соревнованиях спортивных пар — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальных дуэтов — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Церемония награждения медалистов должна была пройти 7 февраля, потом ее перенесли на 8-е, а затем— на неопределенный срок.

Российские спортсмены выступают на Олимпиаде-2022 под флагом Олимпийского комитета России из-за санкций, введенных в связи с обвинениями в допинге.

Путеводитель по олимпийскому фигурному катанию

Очень хочется посмотреть фигурное катание на Олимпиаде, но ничего не понятно. Кто сейчас главные звезды? Россия всех победит? Когда и за чем следить? Сейчас все расскажем

Путеводитель по олимпийскому фигурному катанию

Очень хочется посмотреть фигурное катание на Олимпиаде, но ничего не понятно. Кто сейчас главные звезды? Россия всех победит? Когда и за чем следить? Сейчас все расскажем

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!