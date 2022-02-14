МОК не будет проводить церемонию награждения фигуристок на Играх в Пекине, если Камила Валиева займет призовое место

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Международный Олимпийский комитет объявил, что не будет проводить церемонию награждения по итогам соревнований в женском одиночном фигурном катании, если Камила Валиева займет одно из призовых мест.

Об этом говорится в пресс-релизе, выпущенном МОК после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил Валиевой продолжить выступление на Олимпиаде.

В пробе, взятой у Валиевой в конце декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию, нашли запрещенное вещество триметазидин. Об этом стало известно после того, как российские фигуристы выиграли золото в командных соревнованиях на Олимпиаде. Спортсменку отстранили от Олимпиады. Это решение было обжаловано в Спортивном арбитражном суде, который счел, что Валиева может продолжить выступление на Олимпиаде. Суд посчитал, что недопуск Валиевой до Олимпиады «нанесет спортсменке непоправимый вред», а также указал на возраст фигуристки (Валиевой — 15 лет) и «серьезные проблемы, связанные с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста спортсменки».

CAS, подчеркнули в МОК, рассматривал только вопрос о недопуске Валиевой до Олимпиады, но не о запрещенном веществе в ее допинг-пробе.

МОК также обратился к Международному союзу конькобежцев (ISU) с просьбой «по соображениям справедливости» допустить к участию в произвольной программе 25-ю спортсменку в том случае, если Валиева попадет в список 24 лучших фигуристок по итогам короткой программы.

Когда дело Валиевой будет завершено, заявил МОК, для занявших призовые места в женском одиночном фигурном катании организуют «достойную церемонию награждения».

С короткой программой фигуристки выступят на Зимней Олимпиаде в Пекине 15 февраля, с произвольной — 17 февраля.

Церемония награждения победителей и призеров командных соревнований по фигурному катанию, в которых российские спортсмены в Пекине заняли первое место, отложена на неопределенный срок.

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