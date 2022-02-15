Камила Валиева заявила, что ее допинг-проба дала положительный результат из-за лекарства дедушки

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Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд обнародовал версию российской фигуристки Камилы Валиевой о том, почему ее .

«Она аргументировала это тем, что заражение произошло из-за препарата, который принимал ее дедушка», — сказал Освальд. По его словам, Валиева рассказала об этом на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS), который 14 февраля разрешил фигуристке продолжить выступление на Олимпиаде.

Мать спортсменки Алсу Валиева также приводила эту версию 9 февраля на заседании Российской дисциплинарной антидопинговой комиссии. Как сообщал , ссылаясь на аудиозапись заседания, мать фигуристки утверждала, что запрещенное вещество попало в организм ее дочери от дедушки, который принимает препарат из-за проблем с сердцем. Эксперт в фармакологии, с которым поговорил центр «Досье», назвал эту версию неубедительной, поскольку триметазидин растворяется только в кишечнике, а передать его бытовым путем нельзя.

15 февраля на Олимпиаде пройдет короткая программа у фигуристок, а 17 февраля — произвольная программа. Если Камила Валиева займет одно из призовых мест, то, по решению МОК, церемонию награждения проводить не будут.

Ранее МОК отложил на неопределенный срок церемонию награждения победителей и призеров командных соревнований по фигурному катанию. Российские спортсмены заняли в соревнованиях первое место, следом идут США, Япония и Канада.

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