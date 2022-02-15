Камила Валиева лидирует по итогам короткой программы на Олимпиаде

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Россиянка Камила Валиева заняла первое место по итогам выступлений фигуристок в короткой программе в личном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Во время проката Валиева допустила помарку при выполнении тройного акселя и по итогам выступления получила 82,16 балла.

Российская фигуристка Анна Щербакова набрала 80,20 балла и заняла второе место. На третьем оказалась спортсменка из Японии Каори Сакамото (79,84), на четвертом — еще одна россиянка Александра Трусова (74,60).

Победительниц индивидуальных соревнований по женскому фигурному катанию определят по сумме баллов короткой и произвольной программ. С произвольной программой фигуристки выступят 17 февраля.

На фоне с участием Камилы Валиевой Международный олимпийский комитет (МОК) решил, что если российская спортсменка займет одно из призовых мест, то церемонию награждения проводить не будут.

Ранее МОК отложил на неопределенный срок церемонию награждения победителей и призеров командных соревнований по фигурному катанию. Российские спортсмены заняли в соревнованиях первое место, следом идут США, Япония и Канада.

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