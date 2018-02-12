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10 лучших песен и клипов недели Выбор «Медузы»: Franz Ferdinand, Пи Джей Харви, БГ — а также манчестерский джаз и женский рэп
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни и смотрят новые клипы, чтобы отобрать из них лучшие — и объяснить, чем они примечательны. В этот раз — Franz Ferdinand возвращаются, Борис Гребенщиков злится, Пи Джей Харви припадает к корням, а русские девушки доказывают, что умеют делать отличный хип-хоп. Подписывайтесь на обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Franz Ferdinand «Feel The Love Go»
На прошлой неделе вышли альбомы сразу двух ключевых групп 2000-х — Franz Ferdinand и MGMT. Ни те, ни другие не стремятся приспособиться к новым временам; но если у MGMT, кроме песен, о которых мы уже писали, выделить особенно нечего, то Алекс Капранос и его группа еще способны зацепить своим спотыкающимся драйвом и джентльменской грацией. Конечно, под это не будут плясать, как под «This Fire», но обаяния и благородства у Franz Ferdinand не отнять.
Слушать новый альбом Franz Ferdinand «Always Ascending» целиком: Apple Music, Google Play
БГ «На ржавом ветру»
Злой Гребенщиков — лучший Гребенщиков (во всяком случае, в последнее десятилетие). Хрипатый электрический блюз «На ржавом ветру» — лучшее подтверждение этой максимы. Премьера песни, кстати, состоялась 9 февраля в подкасте «Медуза в курсе».
Пи Джей Харви и Харри Эскотт «An Acre of Land»
Великая британская певица перепевает английскую народную песню для саундтрека к фильму Клио Барнард «Темная река» — драме про корни, семью и насилие. Торжественная и тонкая вещь — мертвые хоронят своих мертвецов в своей земле.
«АИГЕЛ» «Потанцуем-помолчим»
Сюжет «1190» — первого альбома дуэта татарской поэтессы Айгель Гайсиной и петербургского электронщика Ильи Барамии, одной из любимых записей редакции «Медузы» в 2017 году, — был целиком посвящен российской пенитенциарной системе: речь в нем шла о том, как возлюбленного лирической героини сажают в тюрьму. Прототип возлюбленного Темур Хадыров в конце 2017-го вышел на свободу по УДО, однако, к счастью, история группы «АИГЕЛ» на этом не заканчивается. Колючий авангардный хип-хоп «Потанцуем-помолчим» — первая весточка с их нового альбома.
Son Lux «Forty Screams»
Калифорнийский музыкант Райан Лотт и его группа Son Lux сочиняют трепетные песни, которые ведут себя подобно циклону — то льют бальзам на душу, то выворачивают ту же душу наизнанку. Важны тут и чисто композиторские таланты Лотта — его сочинения умеют вести себя непредсказуемо, не теряя при этом эмоционального эффекта.
Слушать новый альбом Son Lux «Brighter Wounds» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Джеймс Корден «I Promise You»
Лидер Vampire Weekend Эзра Кениг написал песню для мультфильма «Кролик Питер», а актер и телеведущий Джеймс Корден ее исполнил. Звучит и правда похоже на Vampire Weekend с их интеллигентным остроумием и кокетливыми оркестровками; впрочем, это плюс — от одной из лучших нью-йоркских групп текущего десятилетия слишком давно не было ничего слышно.
Маша Хима «Перезвоню»
Женский рэп в России пока берет не количеством, но качеством, подтверждение чему — не только «АИГЕЛ», но и Маша Хима. Жительница Петербурга, много участвовавшая в баттлах, выпустила первый альбом, в котором хватает всего: и хлестких рифм, и выразительной читки в духе Оксимирона, и привязчивых мелодий, и бытового феминизма, и женской душевности, и веских хитов — таких, как вот эта песня.
Слушать альбом Маши Химы «Сборник любовных диссов» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
«Дайте танк (!)» «Спам»
Коломенская группа «Дайте танк (!)» — возможно, самая интересная в новом независимом роке российского происхождения. От коллег и ровесников ее участники выгодно отличаются как музыкальной изобретательностью (вместо хмурого постпанка — извилистые мелодии и джазовый свинг), так и лирикой, одновременно умной, точной и самоироничной. Клип на песню с прошлогоднего альбома «См. рис. 1», в котором сотрудники загадочной спецслужбы выдергивают людей из городской рутины, — тому лишнее доказательство.
GoGo Penguin «Bardo»
Жители большого города Манчестера подходят к традиционному формату фортепианного трио с современных позиций — с точки зрения ритма и грува их записи больше напоминают, скажем, электронщика Four Tet, чем классический джаз. Впрочем, так только интереснее — тем более что и мелодии у GoGo Penguin замечательные.
Слушать новый альбом GoGo Penguin «A Humdrum Star» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
«Адвокаты» «23:45»
«Адвокаты» — преемники очень хорошей группы Dzierzynski Bitz. Отличает их от предшественников разве что больший аскетизм в звуке (гитара и синтезатор — вот и весь набор), а в остальном их творчество похоже — это подвижные песни городского стиляги, прекрасные как раз тем, что ни к чему не обязывают. Вот и хорошо: такого ретрогрува сильно не хватало.