«Адвокаты» — преемники очень хорошей группы Dzierzynski Bitz. Отличает их от предшественников разве что больший аскетизм в звуке (гитара и синтезатор — вот и весь набор), а в остальном их творчество похоже — это подвижные песни городского стиляги, прекрасные как раз тем, что ни к чему не обязывают. Вот и хорошо: такого ретрогрува сильно не хватало.