Новогоднее обращение Путина? А может, лучше стендап?  Читатели «Медузы» как раз написали ему парочку шуток. Читать только под бой курантов!

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 👾 💎 🦄 🔮 💜 Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу»

Михаил Метцель / ТАСС

Скоро Владимир Путин обратится (или уже обратился, смотря что у вас за часовой пояс) к россиянам с очередным новогодним поздравлением. Зрители уже давно заучили набор стандартных фраз: год был тяжелым, но мы справились, дальше будет лучше… Поэтому мы предложили нашим читателям самим написать новогоднее обращение президента, сделав его повеселее. Вернее, превратив в стендап. А то отношения у российских властей со стендаперами явно как-то не задались. Вы прислали нам почти 500 шуток (что интересно, ни одной о настоящем президенте-комике, то есть Владимире Зеленском). Мы отобрали лучшие. В общем, дамы и господа. На сцене — Владимир Путин! Политик, лидер, юморист.

Привет! Я, по идее, должен представиться в начале выступления, но, кажется, вы меня и так знаете. Хотя ни на одном «открытом микрофоне» не выступал. Ну что тут сказать — талант. Готовый план на будущее. Но вообще я тут обычно рассказываю о прошлом.

Уходящий год был такой… Ну чего вздыхаете-то? Тяжелый, да! А что, легкий, что ли? Зато коронавирус победили. Или вы подзабыли? Третий раз уже, кажется, побеждаем. Инфляцию, правда, победить не смогли. Я из-за нее все никак дачу не отремонтирую. Ну ничего, отдал Ротенбергу, пусть он ремонт заканчивает. Хороший он мужик. Я вообще друзей своих люблю, но иногда они, конечно, такое отмачивают…

Вот у вас когда-нибудь было такое, что ты вписался за друга, протолкнул его на должность, а его застали спящим на работе? М-да, Дим, ну ты даешь. Наверное, если бы у меня были молодые дочери, они бы сказали, что это капец кринжовая ситуация.

Про дочерей, кстати, пусть доказывают лучше «иноагенты» там всякие. А то все «предполагаемые». Знаете, можно предположить что угодно вообще. Как говорится, если бы у бабушки были половые органы дедушки, она сидела бы в тюрьме за пропаганду нетрадиционных ценностей. Шутка. Ха-ха.

Помните, был такой Clubhouse?

Предполагаемая дочь Путина Луиза Розова пообщалась в Clubhouse с автором расследования о себе. Максимально коротко

Помните, был такой Clubhouse?

Предполагаемая дочь Путина Луиза Розова пообщалась в Clubhouse с автором расследования о себе. Максимально коротко

С женой вот в разводе, это да. Ходил вчера на свидание, за полчаса узнал, что все, что я делаю последние 20 лет, никуда не годится. Вот зачем мне такая правда? Ну скажите, что выгляжу хорошо. Или что часы крутые. Конечно, второго свидания не будет. На ресторане сэкономлю заодно.

Я тут, кстати, как-то обедал в японском ресторане — и потребовал подать мне еще суши. Не подали… Знаете, мы так еще долго ни о чем с Японией не договоримся! Ну, подать суши… в смысле земли… типа, Курилы. Ладно, сложная шутка.

Слушайте, а похлопайте те, у кого бывало, что вот сидишь ты за новогодним столом, пять минут до полуночи, смотришь телик, а на экране ты сам на фоне Кремля? Что, ни у кого? Правильно. Значит, кое-какие компетентные люди не зря едят свой хлеб. А у меня вот бывало.

Нравится вообще этот ход стендаперский: говоришь «похлопайте» — все хлопают. Почти как на пресс-конференции у меня. Ну, там еще много уважаемых государственных СМИ обычно. Давайте им тоже похлопаем. Ведь они так любят «хлопки».

🥁🥁🥁

Почему в новостях пишут «хлопок газа» вместо «взрыв газа»? Это методичка такая? Расследование «Медузы»

🥁🥁🥁

Почему в новостях пишут «хлопок газа» вместо «взрыв газа»? Это методичка такая? Расследование «Медузы»

А вот что меня бесит, так это НАТО. Давайте погудим, что ли — никаких аплодисментов им! Знаете это противное чувство, когда НАТО постоянно расширяется на восток? Утром просыпаешься — первым делом смотришь папочку. А НАТО уже на две страны ближе. Бесит! Ну как так? За что? Обещали же! Я вроде и сам специалист по расширениям: своих полномочий, там… государственных границ… Но вот НАТО каждый раз удивляет!

Я по вам прям вижу, ждете шутки про «я устал, я ухожу». Ну я вам что, Поперечный, что ли — шутки байтить у заслуженных классиков? Не ухожу, а уезжаю. Вот такси сейчас словлю только. Вообще, все же знают, что таксисты разбираются в политике лучше всех. А такси — это так, для души. Посмотрите на меня. Я тот таксист, который смог. Просто у меня нет души.

Спасибо, вы отличная публика, всем пока, с Новым годом!

Успеть сделать важное дело:

Поддержать «Медузу» — Бегу!